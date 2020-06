Tamara Falcó desvela cómo consiguió adelgazar: "No paré hasta lograrlo"

"Se vuelve más fácil. Pero tienes que hacerlo todos los días: esa la parte difícil", le aseguraba un personaje a BoJack Horseman en la serie homónima cuando este comenzaba a hacer ejercicio. Y aunque desconocemos si Tamara Falcó ha visto la serie, desde luego tiene muy interiorizado el mensaje.

Toda aquella persona que aya seguido la evolución de la hija de Isabel Preyslerhasta ser la marquesa de Griñón sabe a la perfección que hubo un momento crucial en su vida que lo cambió todo en lo que respecta a cómo se sentía ella con su cuerpo.

Nos referimos al año 2016, en el momento de su reaparición después de varios meses alejada de la vida pública, algo extraño en la socialité. Cuando llegó al photocall los fotógrafos le hicieron numerosas fotografías dándose cuenta de que había aumentado su peso.

No es que fuera algo excesivo o antinatural, pero el body-shaming posterior que se le hizo desde revistas y en las redes le dolió, como ella misma reconoció. "Me afectó bastante al principio, pero he aprendido a apreciar las curvas femeninas", afirmó por aquel entonces.

La causa era una enfermedad que le habían diagnosticado, hipotiroidismo, y por ella había cogido algunos kilos. Pero si alguien entra en el Instagram de la influencer ahora mismo (donde sus algo más de 760.000 seguidores están al día de su trabajo, sus diseño de ropa y su familia) podrá comprobar que Tamara Falcó ha cambiado muchísimo.

Tamara Falcó, en los premios 'Marie Claire Fashion Prix', en 2016. GTRES

A sus espectaculares 39 años, la ganadora del último Masterchef Celebrity no tiene complejos ninguno, posa en bikini sonriente con un cuerpo tonificado y con diferentes looks muy favorecedores en diferentes rincones de su casa. ¿Cómo lo ha conseguido?, se preguntan los fans.

O más bien le preguntan. "¿Cómo has conseguido adelgazar?", le ha preguntado directamente una seguidora que quería saber los trucos de Tamara Falcó ahora que ya llega el verano, cuestión que la madrileña ha respondido como habitúa, con tremenda sencillez y sinceridad.

"Es una pregunta compleja que me hacéis muchas y la verdad es que un sobrepeso se puede deber a muchas situaciones distintas... Yo no soy médico, entonces no me atrevo a aconsejarte, lo que si te digo es que yo no paré hasta lograrlo, aunque tuviera altibajos, y siempre en manos de profesionales. Ánimo que tú puedes. Mira... yo he bajado", contestaba Falcó.

Lo cierto es que, por lo que muestra, se puede saber cuáles son las bases de esa pérdida de peso de la socialité: una dieta muy saludable y variada, para lo que se puso en contacto con nutricionistas, y desde luego el ejercicio, que ella ejemplifica en sus prácticas de yoga, algo cada vez más extendido entre la jet set, como en el caso de Cristina Pedroche.