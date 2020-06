PalmaActiva retoma la programación presencial en sus aulas

En un comunicado, el regidor de Promoción Económica y Ocupación, Rodrigo Romero, ha explicado que se han retomado las clases en las instalaciones "con todas las medidas de seguridad que marca la normativa". Así, las aulas pueden tener una ocupación del 75 por ciento de su capacidad para cada curso.

En concreto, esta semana ya se han retomado las clases con una formación relacionada con el sector pesquero y la recuperación de un oficio que se está perdiendo. Según el regidor, la crisis del coronavirus no ha modificado la temática de la formación que se había programado de acuerdo con las necesidades detectadas, pero sí que se han adaptado estos cursos a la modalidad on line. "De los 90 programados desde ahora hasta final de año, 72 son presenciales y 18 on line".

PalmaActiva ofrece formación en nuevas tecnologías, idiomas, creación y gestión de empresas, formación en oficios, náutica, comercio y competencias tranversales -negociación, inteligencia emocional, liderazgo o actitud, entre otras-.

El regidor de Ocupación ha remarcado que, a diferencia otros años, este verano se continuará ofreciendo formación.