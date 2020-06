La pulla de Jorge Javier Vázquez sobre la mecánica de 'La casa fuerte' con la que las redes coinciden

En la última gala de La casa fuerte, la revelación a Fani sobre quienes están asegurando en el exterior que se dedicó a la prostitución ocupó gran parte del programa, pero en él también tuvieron mucha presencia las pruebas, llevándose a cabo más que en las galas anteriores.

Desde su estreno, en el que el propio Jorge Javier tuvo un lapsus entre 'Residentes' y 'Asaltantes' al equivocarse con el grupo al que pertenecía Oriana, al margen de las preferencias y desapegos de la audiencia con cada concursante, ha habido un asunto en el que las opiniones han sido casi unánimes: la mecánica del programa es difícil de seguir.

En la última gala, Oriana comentó que en el concurso "sentía que era Supervivientes 2.0", por las condiciones en las que estaba. "Hay escarabajos y cucarachas voladoras. Todo el día estoy en la habitación de Cristina y Ferre para ducharme y ser una civilizada, es horrible".

Y no estaba equivocada con el paralelismo, pues hay muchas coincidencias entre ambos formatos, como una de las pruebas de la gala, que se llevó a cabo de manera casi calcada a una del reality grabado en Honduras, tal y como señalaron en los propios Jorge Javier Vázquez y Núria Marín.

Cambios en la mecánica del programa y comentario de Jorge Javier

Según explicó el presentador, esa prueba "de más" se debe a que decidieron cambiar la mecánica. Pero esa intención no se vio solo ahí, sino cuando adelantaron la junta a mitad del programa para nombrar a una pareja inmune, cuando habitualmente cierran la gala con ello.

El director del programa aseguró que el cambio se hizo a raíz de que, la semana pasada, la pareja formada por Maite Galdeano y su hijo Cristian Suescun se enfrentaran a la junta con una estrategia, pero en redes no convenció la justificación y siguieron pidiendo que cambiara el desarrollo de la gala.

Y es que, tal y como está planteada ahora, "siempre se apoyarían entre los residentes y no habría rotación de residentes inmunes", comentaron en alusión a Yola Berrocal y Leticia Sabater. El propio Jorge Javier, al final de la gala, dijo: "No os quejareis, que ya me he aprendido la mecánica de la gala", dando a entender que esta era muy complicada e inestable.

La mecánica es tan pésima que vuelven a salir inmunes las mismas personas y se vuelve a repetir el duelo con las mismas personas ‼️ #LaCasaFuerte5pic.twitter.com/ycmJtQD4Ha — MisterRowling⚡⃤ (@MisterRowling) June 25, 2020

Importante:



Tenemos que presionar para que el programa cambie la mecánica y elimine la junta porque si no siempre rotará la cuarta pareja en discordia.



RT para difundir #CasaFuerteUH#Tongo#LaCasaFuerte5 — JK de la Suescun 💫 (@_Juankii__) June 26, 2020

Ésta mecánica es una mierda,las 3 parejas tienen pacto para nunca salir ellos a la palestra..así se aseguran que ganarán el programa uno de ellos,los demás no tienen opción únicamente que ganen todos lo televotos hasta que acabe el concurso #LaCasaFuerte5 — Nuria kass (@nuriakass) June 25, 2020

Han cambiado cosas pero la mecánica... Sigue pues mal muy mal, si lo digo #LaCasaFuerte5 — Heartless 💫✈️ (@rey_de_realitys) June 25, 2020

Honestamente me parece qué están siendo muy injustos el resto de compañeros con Yola y Leticia, no se muy bien como irá siendo la mecánica a la hora del premio final, pero por el momento lo merecen ellas la verdad (Mí opinión) #LaCasaFuerte5 — R £ A L N £ C O (@RodriguezNeco) June 25, 2020