Dani Mateo, en 'El intermedio': "Macarena Olona tiene un súper poder que no puede controlar, un grito huracanado"

"Hemos descubierto que el Congreso de los Diputados se está imponiendo una nueva manera de exponer ideas como si en vez de políticos dialogando fueran el tapicero anunciándose por los barrios", comentó Dani Mateo al comienzo de su sección en El intermedio de este jueves.

El colaborador quiso comparar los gritos de "el tapicero, ha llegado el tapicero" para anunciar su llegada, en el Congreso tendrían que decir algo como: "La Macarena, ha llegado la Macarena Olona al Congreso, señores. Tenemos todo tipo de opiniones, machistas, xenófobas, clasistas...".

🔴 @DaniMateoAgain repasa las intervenciones de la diputada de Vox en el Congreso Macarena Olona sobre la violencia de género a grito pelado. ▶ #elintermediohttps://t.co/YEsyWQnQrYpic.twitter.com/wB6mZPmNin — El Intermedio (@El_Intermedio) June 25, 2020

A continuación, dio paso a las declaraciones de la portavoz de Vox en el Congreso, pero advirtió que "los más sensibles poneros tapones porque vamos a escucharla expresando con su particular moderación lo que opina de la violencia de género".

En el vídeo se pudo ver a Olona afirmado a gritos que "la violencia no tiene género. No aceptamos que la violencia esté en el ADN masculino, no aceptamos sus leyes ideológicas y totalitarias", señaló dirigiéndose a los miembros del Gobierno.

Al concluir las imágenes, Mateo señaló: "Puede que la diputada de Vox tenga un súper poder que no puede controlar. Si Cíclope de los X-Men tenía que llevar unas gafas especiales para frenar su letal visión láser, Macarena Olona tiene que llevar una mascarilla de España para proteger al mundo de su grito huracanado".

"En cualquier caso, Olona debería saber que no por hablar más alto, se tiene más razón. De ser así, todos votaríamos a María Patiño", concluyó el colaborador.