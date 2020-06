Pablo Motos: "No tengo nada en contra de Fernando Simón. Es un señor que ha hecho un trabajo brutal"

Aprovechando la visita de Miguel Ángel Revilla a El hormiguero este jueves, Pablo Motos quiso aclarar unas declaraciones que realizó esta semana sobre Fernando Simón donde afirmó que "es el único doctor del planeta que cree que los PCR no sirven para nada".

Revilla quiso destacar la figura de Simón, que "ha soportado todos los días tres horas de preguntas con un talante... Me han dicho expertos médicos que sabe un huevo de virus. Ha cometido algún error, pero aguantar lo que ha aguantado este tipo allí sin insultar a nadie, encajando los golpes...".

"Que a lo mejor no eran suyos, eran cosas que, a lo mejor, no eran para él", comentó Motos. "Ahí estaba, con esos pelos, aguantando la leña que le daban", afirmó el político, comentario que arrancó las risas y los aplausos del público.

Motos señaló que "no tengo nada en contra de Fernando Simón, es un señor que ha hecho un trabajo brutal, pero si cometes errores, cometes errores... y ya está. Si dices que los PCR no sirven para nada, yo, discrepo, porque eso es lo que está salvando al planeta".

“Yo no tengo nada en contra de Fernando Simón. Es un señor que ha hecho un trabajo brutal" #RevillaEHpic.twitter.com/DXh1yFW1vv — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 25, 2020

"Creo que si dice que los test no valen para nada y que los turistas que vienen a España no tienen por qué hacérselo porque se pueden contagiar en el avión, me parece que comete dos errores", afirmó el presentador.

Mascarillas sí, mascarillas no

"Decir que no hacía falta usar mascarilla es una negligencia extraordinaria. Si Fernando Simón decía que no hacía falta usar mascarillas, no estaba atendiendo a criterios sanitarios sino a órdenes políticas. Lo cual es bastante grave: ¿Estamos de acuerdo?", le dijo a su invitado.

Revilla le contestó que "voy a discrepar porque se han cometido fallos horrorosos, pero ante lo que nadie conoce, ¿quién es el guapo que está preparado?".

Miguel Ángel Revilla, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Pero el presentador señaló que "tenían que haberle dicho a todo el mundo que no hay mascarillas, que se la hicieran como pudieran hasta que consiguieran. No hace falta equivocarse, solo usar el sentido común y decirnos que nos pongamos algo porque esto se contagia por las gotas de la saliva".

"Un político nunca debe de decir que no son necesarias porque no las tiene y tenían que haber salido el primer día para decir que no teníamos respiradores porque no pensábamos que iba a llegar este bicho, que no había mascarillas...", afirmó el político.

Motos reconoció que "ese tipo de fallos los puedo entender", pero continuó diciendo que "el Gobierno tome una decisión sobre esto que era una cosa desconocida, y luego rectifique. Pero es muy diferente a no recomendar una mascarilla cuando todo el mundo sabía que sí era útil".

El presidente de Cantabria comentó que "a toro pasado las críticas son más fáciles", pero Motos le dijo que "siempre las he hecho en fecha". Y el político le respondió que "puede ser que otro Gobierno lo hubiera hecho mejor".

"No creo y pienso que esto no es de izquierdas o de derechas, esto es de gente eficaz y de gente ineficaz a la hora de salvar vidas, las ideas son otro tema", destacó el presentador. "Pero el asunto es muy grave", concluyó.