Miguel Ángel Revilla: "He podido venir a 'El hormiguero' de milagro"

Miguel Ángel Revilla fue el encargado de cerrar la semana de El hormiguero, pero el presidente de Cantabria casi no puede acudir a su cita en el programa de Antena 3.

El cántabro les visitó para hablar de su nuevo libro, ¿Por qué no nos queremos?, en el que habla de multitud de personajes como Jordi Pujol o don Juan Carlos I, pero antes de comentarlo, prefirió recordar su incidente.

"Es un milagro que estés vivo", comentó el presentador al saludar a su invitado, que le contestó: "A mí me pasa cada cosa... estoy aquí de milagro porque salí del hotel para venir aquí, y estaba esperando un taxi cuando me pasó todo".

Y continuó contando que "en el que me he alojado tiene una rampa para entrar, como con un 20% de desnivel, y cuando estaba bajando hacia la puerta, me avisan de que me he dejado la llave de la habitación, y me quedé esperando a que me la trajeran".

"De repente, me vi arrollado por un carro de la ropa del hotel. Tengo los talones llenos de marcas", afirmó Revilla, que comentó que solo podía enseñar uno a cámara porque el otro "está sangrando".

Motos pidió que se acercaran porque "el accidente ha sido tremendo", y tras mostrar los golpes, continuó con lo sucedido: "Me tiró al suelo y cuando me levanto veo al hombre que lo llevaba. Me pidió perdón, pero me dijo: Como es usted tan pequeño...".

Mirando fijamente al presentador, el cántabro le dijo: "Te juro que yo le sacaba a él 15 centímetros. Y le contesté que el problema estaba en que él era muy pequeño para llevar dos metros de ropa", provocando las risas de las hormigas y el público.