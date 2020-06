María Jesús abandona la conexión en directo de 'La casa fuerte' después de que Maite mencione a Gil Silgado

Poco queda de la buena relación que había entre Maite Galdeano, María Jesús Ruiz y su madre en La casa fuerte. En la última gala del programa, se emitieron unas imágenes en las que ambas tenían una fuerte discusión a colación de un conflicto que tuvo la modelo con Oriana Marzoli.

En la cocina, ambas tuvieron un choque mientras preparaban la comida, que terminó con la chilena echándole agua a María Jesús. Esta decidió mantener la calma, algo que no gustó mucho a una Maite que, en conversación con su hijo Cristian, se quejó de que la gente "no entraba al trapo" y "no daba la cara".

Al día siguiente le transmitió esa misma idea a María Jesús, pidiéndole que encarara los problemas. Pero a su interlocutora no le gustaron nada sus palabras, y comentó que ella "era una señora", que era "su decisión" huir de esas situaciones y que ni Maite ni nadie debía decirle qué hacer.

Después, Galdeano la acusó de falsa, de criticar a todos los compañeros en su compañía y luego ponerles buena cara. Entonces, María Jesús le pidió un ejemplo, y la aludida aseguró que, en varias ocasiones, la modelo había criticado a Cristina y Ferre, asegurando que la pareja "no dudaría nada", algo que llevó a María Jesús a estallar y, entre lágrimas, decirle a Maite que era muy feo que se inventara eso, que no todo valía por el concurso.

También añadió que era la segunda vez que la falsa era ella, que ya las había vendido una vez (a María Jesús y a Juani, su madre) en la junta final del programa pasado, por estrategia, después de haber mantenido una relación muy liviana a lo largo de la semana.

Maite Galdeano menciona a Gil Silgado y María Jesús Ruiz se marcha

Ya en la gala, al comentar las imágenes, Maite Galdeano aseguró que Gil Silgado la advirtió de lo falsa y manipuladora que es María Jesús. Ante la mención de su expareja, con quien la modelo mantiene una batalla legal, esta decidió abandonar la gala en directo, justo cuando hubo una pausa publicitaria.

Al regreso de la misma, Maite Galdeano explicó cómo ocurrieron los hechos: "En Sálvame, vi que Gil Silgado dijo que no quería que María Jesús y su madre ganaran y que apostaba por mí. Al día siguiente, le escribí por Instagram para agradecerle el gesto, pero maticé que a mí ellas me caían muy bien. Entonces él me advirtió de que ambas eran muy traicioneras, y aquí lo he podido comprobar".