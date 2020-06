El metro de València millorarà la seua oferta al juliol amb les freqüències habituals fins a les 15.00 hores

Els usuaris del metro de València disposaran aquest estiu atípic, enmig de la desescalada que exigeix més oferta de transport públic per a garantir la seguretat sanitària, de més circulacions que en anys anteriors, quan l'arribada dels períodes vacacionals en centres educatius i empreses portava a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) a retallar la seua oferta de trens al·legant un menor nombre de viatgers.

La Generalitat ha decidit que enguany, per primera vegada, es mantindran les freqüències habituals durant els dies laborables del mes de juliol fins a les 15.00 hores, un canvi substancial que millorarà l'accés de molts treballadors als seus llocs en les hores d'entrada, i en part de les d'eixida, i que atén les queixes suscitades des de fa anys per la tisorada estival en aquest servei públic.

Segons han informat a 20minutos des de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, aquesta decisió es traduirà en un increment del 22,37% en el nombre de circulacions i freqüències que es van oferir al juliol del passat any. D'aquesta manera, als 657 trens que es van posar en circulació els dies laborables de juliol de 2019 se sumaran 147, fins a aconseguir les 804 unitats en el mateix mes del present any.

D'aquesta manera, Metrovalencia aplicarà a partir del pròxim dimecres, 1 de juliol, i fins a concloure el mes, el divendres dia 31, un horari d'estiu en totes les seues línies de metro, que coincidirà amb una jornada normal fins a les 15.00 hores. A la vesprada, les freqüències s'equipararan a les d'un dissabte.

Durant el mes d'agost, l'horari de dilluns a dissabte correspondrà al d'un dissabte, com en estius anteriors. Els horaris de dissabtes, diumenges i festius, com no es modifiquen, coincidiran també amb els dissabtes, diumenges i festius de la resta de l'any.

Usuaris a títol particular i entitats com la Federació d'Associacions de Veïns de València han criticat durant els últims anys la retallada estival en el metro, principalment al juliol, quan molts treballadors continuaven acudint als seus llocs de treball amb una pitjor oferta de transport públic (i amb les mateixes tarifes).

Amb aquesta mesura, FGV, que ja va suprimir l'aplicació de l'horari d'estiu durant la segona quinzena de juny i la primera de setembre amb l'arribada del primer Consell del Botànic, en 2015, atén aquesta reivindicació.

En aquesta línia, el conseller de Mobilitat, Arcadi España, que ja va avançar en una entrevista amb 20minutos a l'inici de l'any la idea de millorar les freqüències al juliol, afirma que aquest reforç del servei "permetrà accedir amb millors freqüències i major comoditat a tots els usuaris de la xarxa de Metrovalencia que necessiten acudir als seus llocs de treball també durant el mes de juliol". Segons afig, aquest canvi suposa complir "una reivindicació molt sol·licitada durant molt de temps que permetrà una millor mobilitat en tota l'àrea metropolitana de València".

Des de la Generalitat asseguren que, amb aquesta mesura, s'adapta "amb major flexibilitat que altres anys" l'oferta d'estiu a la disminució de la demanda que es produeix aquests mesos. En aquest sentit, afirmen que s'està realitzant un esforç per atendre les necessitats de transport" d'aquells ciutadans que durant dies els laborables del mes de juliol han de viatjar en determinats horaris, principalment entre les 7.00 i les 15.00 hores, "la qual cosa beneficia especialment a les persones que es desplacen per motius de treball".

Tramvia i servei nocturn

El servei de tramvia ja va iniciar el passat dia 15 el seu horari d'estiu, que coincideix amb els laborables no lectius, en estar tancats els centres educatius i universitaris.

Quant al servei nocturn de cap de setmana denominat 'A la Lluna de Metrovalencia', segueix suspés fins a un altre avís, a causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus.

Calendari i desinfecció després del confinament

Respecte a la tornada a l'activitat ordinària amb l'avanç del desconfinament, Metrovalencia està aplicant ja el seu calendari habitual de circulacions, a excepció del servei nocturn, amb la finalitat de recuperar la "màxima normalitat possible" en les circulacions i adaptar l'oferta a la demanda sobre el metro i el tramvia.

En concret, les línies de metro ofereixen el servei habitual establit de dilluns a divendres, dissabtes i diumenges i festius. En el tramvia, la Línia 4 (Mas del Rosari-Doctor Lluch), la Línia 6 (Tossal del Rei-Marítim Serradora) i des del 15 de juny la Línia 8 (Marítim Serradora- Marina Reial Joan Carles I) han recuperat el servei dels dies laborables no lectius, al no estar oberts els centres universitaris i educatius.

A més de realitzar neteges periòdiques en totes les seues instal·lacions, també està rastrejant al costat del CSIC la presència del virus en trens, estacions i zones de pas, fins al moment amb resultat negatiu.