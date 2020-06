Losada no ve necesidad de revisar pacto con PP y avisa: "Cs no va a compartir gobierno con un tránsfuga"

20M EP

La portavoz Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, ha asegurado que no ve necesidad de revisar el acuerdo de cogobierno con el PP, asegurando que por parte de Cs "no peligra". Además, ha avisado de que la formación naranja "no va a compartir gobierno con un tránsfuga", en alusión a Juan Cassá, que abandonó la formación liberal pasando a edil no adscrito.