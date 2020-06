Cvirus.- Las discotecas gallegas reabrirán, pero habrá que usar mascarilla y dejar el teléfono por si hay brotes

En opinión del presidente, Alberto Núñez Feijóo, quien ha recordado que el Gobierno ya dejaba abrir discotecas previamente, esta actividad es "de alto riesgo" en relación a posibles rebrotes, pero ha subrayado que hay "un pacto de compromiso" y una relación "de confianza" de la Xunta con el sector, con el fin de hacer compatible la salud pública con la recuperación económica.

Eso sí, si no funciona, ha advertido que se anulará la orden y se volverán a cerrar estos establecimientos. De hecho, ha indicado que en las discotecas podrá haber inspecciones por parte de Consumo, Salud Pública o cualquier policía de los distintos cuerpos de seguridad "en cualquier instante".

"Habrá una especial vigilancia", ha sentenciado, aunque considera que son más peligrosos los "botellones nocturnos" que tienen lugar en algunas localidades de la comunidad y ha pedido la colaboración del resto de administraciones -en alusión a las entidades locales-; y también que las fuerzas de seguridad sean "implacables" con quien vulnere las medidas de seguridad.

"Sabemos que si las discotecas cumplen con las medidas son bastante más seguras que los llamados botellones nocturnos que hay en algunos ayuntamientos. Es un disparate que se hagan. Si siempre estuvieron prohibidos, ahora mismo son un atentado contra la salud pública y pedimos la colaboración de todas las administraciones para impedirlos", ha demandado.

PROTOCOLO "ACTUALIZADO" Y "REFUERZO" PARA EL USO DE MASCARILLA

El presidente gallego ha ratificado que se actualizará el decreto aprobado cuando Galicia salió del estado de alarma y, quince días después, el Diario Oficial de Galicia (DOG) volverá a publicar en los próximos días las normas "revisadas".

Al margen de los locales de ocio nocturno, Feijóo ha avanzado que se aumentará en todos los ámbitos el aforo máximo, como por ejemplo en las playas o en los parques infantiles: pasaría de una persona por cada cuatro metros cuadrados a una persona por cada tres metros cuadrados.

Pero con dos rebrotes constatados en los últimos días en la Comunidad -en Ribeira y en la Mariña lucense-, la Xunta también prevé reformular determinadas directrices y darles mayor contundencia en la redacción, con el fin de enfatizar su importancia.

Así, se "reforzará" la obligatoriedad del uso de la mascarilla (cuyas pautas regula un decreto estatal) y se incidirá en la necesidad de que los sintomáticos comuniquen su situación. También se reforzarán los mecanismos de control y seguimiento ante posibles casos positivos.

En cuanto al "refuerzo" para que se use la mascarilla, por consejo del comité clínico se cambiará la "formulación" de la redacción sobre su utilización en la normativa gallega, para incidir en su importancia. Así, se recordará que es obligatorio el uso de mascarilla en primer término con la coletilla de que la excepción será que se cumpla la distancia de seguridad, y no al revés.

No usar la mascarilla en la calle cuando no se cumpla con la distancia de seguridad o no hacerlo en un local de ocio nocturno -donde será obligatoria- acarreará sanciones administrativas.

AVISO: SI NO SE COMUNICAN LOS SÍNTOMAS, HAY RESPONSABILIDAD

En su intervención, el presidente gallego ha lanzado un mensaje muy contundente después de que, en los últimos días, se hayan registrado dos rebrotes en Galicia y ha advertido que el coronavirus es una enfermedad infecto contagiosa, por lo que es "obligatorio" comunicar los síntomas y, de no hacerlo, se "incurriría en responsabilidad" -una cuestión en la que también incidirá el nuevo decreto-.

Tras la reunión semanal de su Ejecutivo, que ha regresado a los jueves, el presidente ha advertido que también se incurre en responsabilidad si, tras ser identificado como un contacto estrecho, se negase la relación con el infectado para evitar el confinamiento.

"No podemos estar en una burbuja meses, semestres y años; y Galicia sigue siendo de las comunidades con menos casos, muy por debajo de la media de España. Pero ya tenemos dos brotes y lamentablemente habrá más", ha advertido el jefe del Ejecutivo autonómico, quien ha apelado a la responsabilidad individual y a "actuar con sentidiño".

DESVINCULA LOS BROTES DE LEVANTAR EL ESTADO DE ALARMA

Feijóo ha augurado que "habrá más brotes", pero también ha defendido la buena situación epidemiológica de la Comunidad, y ha subrayado que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, destacaron que la gestión de Galicia había sido "excelente".

En este sentido, preguntado sobre la postura del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en una entrevista con 'La Voz de Galicia', el presidente gallego incide en que el dirigente estatal "tuvo que atender una llamada" cuando se le preguntó al respecto, y ha indicado que, entre la opinión del responsable de Movilidad del Gobierno y la de quienes gestionaron la pandemia, se queda con la segunda.

"Si ellos dijeron que la gestión fue excelente y que entendían que Galicia saliese de la alarma una semana antes, nada que añadir. Si otro ministro opina de forma distinta, deberían analizarlo entre ellos", ha dicho.

Al tiempo, ha desvinculado los brotes gallegos de esa decisión de anticipar la salida de Galicia del Estado de alarma. Según ha explicado, el primero (el de Ribeira) se produjo todavía con el estado de alarma activado, el que está vinculado con una persona que viajó desde Brasil vía aérea de Lisboa, desde allí a Vigo en autobús y, después, hasta su domicilio. El segundo, el de A Mariña, lo ha ligado con una celebración.

Pero, a su juicio, nadie puede vincular los brotes con levantar el estado de alarma salvo que lo haga "de mala fe".

"CONFUSIÓN" DEL MINISTRO

Finalmente, sobre la entrevista con Ábalos, con quien ha asegurado tener "una relación cordial" más allá de que Galicia tenga "muy paralizadas las infraestructuras ferroviarias y, sobre todo, las viales", ha asegurado que le sorprende que "se sacase de la manga" que él "no quería el confinamiento".

Así, ha recordado que el apostó por confinar "24 horas" antes que el Gobierno de España y se ha mostrado convencido de que el ministro "confunde" confinamiento con un estado de alarma "indefinida", que es a lo que se opuso, en su día, el dirigente gallego.