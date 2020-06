El Museo de la Ciudad de Fuengirola acoge la exposición 'Odiseo' de José María Córdoba

"Poco a poco Fuengirola va recuperando la actividad y también lo hacen nuestros espacios culturales, como el Museo de la Ciudad que hoy reabre sus puertas con esta magnífica exposición a cargo de uno de nuestros artistas más reconocidos, tanto a nivel nacional como internacional", ha explicado la regidora.

Asimismo, ha destacado que "José María Córdoba, además de ser profesor en la Casa de la Cultura, es uno de los máximos exponentes de la cultura en Fuengirola y para nosotros es un gran honor que vaya a presentar en el Museo de la Ciudad su nueva colección, que es realmente impresionante".

Por su parte, Córdoba ha explicado que su nueva propuesta artística es un proyecto que surge de la lectura del Ulises de James Joyce. "En Fuengirola se celebra el Bloomsday, donde la colonia irlandesa el 16 de junio se reúne en la playa de Los Boliches para leer fragmentos del Ulises y ahí tuve una primera toma de contacto con el tema".

"De forma paralela, fui invitado a Dublín por unos coleccionistas irlandeses y allí seguí la ruta, vi las esculturas que hay de Joyce en la calle y empezó a fabricarse un círculo que me iba atrapando para desarrollar una idea, que se centra en el tránsito, el viaje, el deambular, la belleza del camino, no del final; yo descubro que no basta con conocer, lo importante es sentir y ahora lo estamos viendo más que nunca", ha explicado.

Así, el autor ha seguido detallado que "tras la lectura de la obra de Joyce me atrevo también con la Odisea de Homero, porque es el germen del Ulises, y voy desarrollando una obra pictórica paralela a la lectura de estos libros".

"Pero no ilustrándolas, sino cómo va influyendo el sentir de la lectura sobre mi pensamiento para desarrollar la obra y el resultado está en esta exposición a la que tengo mucho cariño y espero que sea disfrutada por el público, porque he puesto toda la carne en el asador, todo lo que sé está ahí. Son 20 lienzos grandes y 20 dibujos de formato grande", ha concluido.