La Fundació Azul Marino i Oceanogràfic deixen anar una tortuga de 100 quilos a Orpesa

Aquesta primera acció conjunta ha servit per a rubricar la firma d'un acord pel qual les dos fundacions es donaran suport i col·laboraran en diferents àmbits i tasques.

La tortuga (Caretta caretta) que ha tornat al Mediterrani per segona vegada aquest matí ha rebut per nom 'Colomera', com a referència a la característica Torre Colomera, que, per a vigilar la costa davant els atacs de pirates barbarescs, es va construir a partir del segle XVI en un promontori, a escassos metres del lloc de la solta.

El conegut escriptor i membre de la Fundació Global Omnium, Ferran Torrent, ha sigut el padrí de la solta de la tortuga, en la qual també ha participat la primera tinent d'alcalde d'Orpesa, Araceli de Moya, i el periodista ambientalista i director de la revista 'aGOa', José Sierra, juntament amb els principals representants de les dos fundacions.

'Colomera' és una femella d'unes dimensions i pes extraordinaris. Amb els seus 100 quilos i 87 centímetres de longitud està classificada com la més gran de quantes s'han registrat en l'ARCA del Mar de l'Oceanogràfic en tots els seus anys d'existència.