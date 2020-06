Unidas Podemos pedirá que la votación para reprobar al consejero de Sanidad en la Asamblea de Madrid sea secreta

La reprobación del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, que se votará a lo largo de la tarde de este jueves en la Asamblea regional, podría tener el carácter de secreta. Según ha podido saber 20minutos, el grupo parlamentario de Unidas Podemos-Izquierda Unida-Madrid en Pie va a pedir al presidente de la Cámara, Juan Trinidad, que los diputados puedan emitir su voto con papeletas.

La formación morada ya habría trasladado a la secretaría general de la Cámara su intención de pedir este procedimiento, que está previsto en el reglamento, para que se vaya preparando la urna en la que los diputados deben introducir sus votos por si la petición prospera. La petición formal al presidente se hará antes de que se empiece a tramitar la reprobación, que está previsto que se celebre en torno a las 19:00 horas.

El artículo 125.3 del reglamento de la Asamblea establece que las votaciones secretas podrán hacerse tanto por papeletas como por procedimientos electrónicos que acredite el resultado de la votación, pero no la identificación de los diputados y el sentido de su voto.

Debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus, el pleno de la Asamblea de Madrid no se está celebrando con todos los diputados. Los grupos están representados proporcionalmente al peso que tienen en el hemiciclo. El PSOE tiene 20 diputados presentes, 16 el PP, 14 Ciudadanos, 10 Más Madrid, 6 Vox y 4 Unidas Podemos.

Aunque no estén presentes en la votación los 132 diputados electos, como los 70 que sí están son una representación proporcional, los parlamentarios que no están en el hemiciclo de Vallecas no votarán a distancia.

Los miembros del Consejo de Gobierno que dirige Isabel Díaz Ayuso están al completo en la cámara, a excepción del consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, Ángel Garrido, que no ha acudido al pleno porque se encuentra indispuesto. No obstante, el grupo parlamentario de Cs, al que pertenece Garrido, está representado por el mismo número de diputados que le correspondía ya que en lugar del consejero ha acudido otro parlamentario.

El equilibrio de fuerzas de cara a la reprobación y cese de Ruiz Escudero está muy ajustado: 34 votos suman los grupos que se han mostrado a favor de la misma (PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos) y 36 los que están en contra (PP, Cs y Vox). En este sentido, si todos los diputados mantuvieran la disciplina de voto fijada por los grupos, la reprobación no saldría adelante.

Sin embargo, una de las incógnitas de los últimos días es si el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), votará en contra de la reprobación, ya que desde hace semanas mantiene un público desencuentro con el consejero de Sanidad por la gestión de las residencias. Este miércoles, el vicepresidente y portavoz del Gobierno regional, Ignacio Aguado, rechazó estas conjeturas y aseguró que todos los miembros del Consejo de Gobierno PP-Cs respaldarán a Enrique Ruiz Escudero porque ha hecho un gran trabajo con mucho esfuerzo.