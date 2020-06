L'Agència Valenciana Antifrau sol·licita a la RAE la inclusió de la paraula "represaliador" en el diccionari

Així ho ha anunciat l'organisme, que recorda, en un comunicat, que dimarts passat, 23 de juny, es va celebrar el Dia Mundial de les Persones Alertadores-Whistleblowers, que el seu objectiu és reconéixer el paper de totes aquelles persones que denuncien casos de frau i corrupció.

L'agència assenyala que el diccionari arreplega el terme "represàlia", usat més en plural, i la conjugació completa del verb "represaliar", amb significat de "castigar, prendre represàlies", però no la paraula "represaliador".

Argumenten des de l'AVAF que, "si 'represaliado', que també es troba en el diccionari, és el participi de 'represaliar', i per tant la persona que rep una resposta de 'càstig o venjança com a conseqüència d'una agressió o ofensa', 'represaliador' és aquella persona que realitza aquesta acció".

"PEÇA CLAU CONTRA LA CORRUPCIÓ"

Els 'alertadors' o denunciants, recalca, són "una peça clau en la lluita contra la corrupció". "No obstant açò, fer-ho suposa situacions d'assetjament laboral, fustigació, repercussions econòmiques, expedients disciplinaris injusts, acusacions per delictes no comesos i fins i tot l'acomiadament", postil·len.

"Aquests actes de càstig o venjança, les represàlies, són exercits per les persones a les qui es refereix la denúncia o la informació, o per persones d'aquest entorn. Són els 'represaliadores'", afigen.

D'acord amb la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de creació de l'Agència de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de la Comunitat Valenciana (AVAF), els 'represaliadores' són sancionats. Ara també conforme a la Directiva Europea 2019/1937 de protecció dels alertadors o whistleblowers.