Coronavirus.- Finalitza el brot de Covid-19 en la residència Sant Joan Baptista de Morella

L'alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, ha volgut agrair el treball i l'esforç del personal sanitari "en aquests dies tan difícils que han passat", així com "tindre en el record totes les víctimes d'aquest virus". L'edil ha comentat que "la fi del brot de la residència és una molt bona notícia, una notícia anhelada".

"Ara hem de continuar, sense baixar la guàrdia, cuidant-nos, perquè l'enemic segueix estant ací", ha afegit el primer edil.

D'aquesta manera, com va informar aquest dimecres la Conselleria de Sanitat, hi ha diferents centres amb casos positius en tota la Comunitat Valenciana, però cap en la província de Castelló. D'aquesta manera, en la Residència Sant Joan Baptista de Morella, la Conselleria de Sanitat dona per finalitzades les mesures excepcionals de vigilància activa de control sanitari (G2) i passa a vigilància de control sanitari grau zero (G0).