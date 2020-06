Griso le planta cara al alcalde de Coria del Río por unas sustancias tóxicas que afectan a la salud de los vecinos

Los vecinos de la localidad de Coría del Río en Sevilla han denunciado este jueves en el programa de Espejo público que tienen que convivir con sustancias tóxicas en el aire que afectan a su salud.

Susanna Griso ha entrevistado en directo a dos vecinos que sufren día a día las consecuencias de una emanaciones de gas. Ambos aseguran que el origen del foco podría estar en una gasolinera que expulsa gases tóxicos que se cuelan por el alcantarillado. Asimismo, los afectados han explicado que tiene que cubrir todos las tuberías de su casa para no respirar las sustancias.

Modesto González, alcalde de la localidad sevillana ha entrado en directo y, en una primera instancia, ha asegurado no tener conocimiento que en este momento sigan presentes los gases. El político ha preguntado a los colaboradores del magazine matutino cuál es el problema que se tiene que resolver, a lo que la presentadora ha contestado enfadada: "Una emanaciones de gas que complica la vida de sus vecinos, ¿le parece poco?".

El responsable municipal ha pedido a los colaboradores que se informen sobre el caso, ya que las instituciones han tratado el problema con los responsables. "El tema de gases por el alcantarillado es de difícil solución", ha añadido Gónzález. "¡Ay! Paremos maquinas, reconocemos que hay un problema", ha ironizado la conductora del programa ante las contradicciones de su entrevistado.

Dos de los vecinos afectados han asegurado que el alcalde no se ha preocupado por los afectados, incluso después del estudio toxicológico, "nunca ha preguntado por los niños y por las personas enfermas", ha añadido el vecino entrevistado. "Siempre dice que lo que dice toxicología y la Guardia Civil está manipulado" ha apuntado el invitado.

"No es cierto que no haya preguntado y no es cierto que haya dicho que los informes estén manipulados", ha respondido el alcalde. Asimismo, Modesto González ha anunciado que el asunto está en manos de la Consejería de Sanidad y que se trabaja desde hace tres años en solucionar el problema con los gases.