Consum prossegueix la seua ampliació de la botiga online per Alacant i arriba a Oriola i Torrevella

Oriola, la urbanització de Devesa de Campoamor i Torrevella se sumen a les poblacions alacantines de Dénia i Xàbia, el servici online de les quals va obrir Consum fa una setmana.

El servici de botiga online de Consum abasta més d'una desena de poblacions alacantines, entre les quals es troba Alacant capital, Benidorm, Polop de la Marina, La Nucia, Mutxamel, Sant Vicent del Raspeig, l'Alfás del Pi, El Campello, Sant Joan d'Alacant, la Vila Joiosa, Busot, Finestrat, Elx, Torrellano i Crevillent.

Actualment, la cooperativa ofereix botiga online en més de 130 poblacions de les províncies de València, Alacant, Castelló, Barcelona, Tarragona i Almeria i preveu continuar l'expansió a altres zones en els pròxims mesos.

La cooperativa ha redissenyat la home de la tienda.consum.es per a fer-la "més intuïtiva, simulant al mòbil i facilitar la navegació i la compra, amb un buscador destacat i l'agrupació d'aliments per categories".

Per a la compra de frescs, permet especificar com es vol que preparen el producte, com la carn a tacs o el peix en filets. L'usuari també pot ordenar els productes per les seues preferències de compra: per ofertes, compra recurrent o les més rellevants.