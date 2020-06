Sala Santa Inés acoge muestra fotográfica 'Las Caras del Tiempo', de Ricardo Martín, sobre personajes célebres

La directora de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Mar Sánchez Estrella, y el fotógrafo Ricardo Martín han inaugurado este jueves la exposición 'Las Caras del Tiempo' en la Sala Santa Inés, en pleno centro de Sevilla, en la que se aborda, a través de una colección de retratos, la historia reciente de la vida cultural y política, nacional e internacional.

En un comunicado de la Junta, se destaca algunas de las personalidades que aparecen en estas instantáneas, como Rafael Alberti, Camarón de la Isla, José Manuel Caballero Bonald, Felipe González, Gloria Fuertes, Mario Vargas Llosa, Lola Flores, Miguel Ríos, Concha Piquer o Dolores Ibárruri. Así hasta más de setenta rostros que Ricardo Martín captó a lo largo de su dilatada carrera profesional. Estas imágenes, "que fueron tomadas para informar de la actualidad inmediata, el paso del tiempo las ha convertido en verdaderas piezas artísticas".

Este proyecto, comisariado por Elvira Lindo y con textos de Manuel Vicent y Antonio Muñoz Molina, está organizado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Cádiz y el Servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Extensión Cultural y Servicios de la citada institución académica. El horario de apertura al público será de martes a sábado de 10 horas a 13 horas, y de 18 horas a 21 horas, y los domingos de 10 horas a 13 horas, mientras que lunes y festivos permanecerá cerrado.

El periodista, fotógrafo y editor gráfico Ricardo Martín (Granada, 1953), cursó estudios de Derecho y Ciencias de la información en Granada y Madrid. Formó parte del equipo fundador del diario El País y estuvo en su plantilla durante ocho años. A lo largo de su trayectoria destaca la beca que recibió del Comité Conjunto Hispano-Norteamericano, y sus estudios de fotografía y realización de televisión en 'The New School for Social Research', de Nueva York. Además fue el editor gráfico durante la etapa de máxima difusión del semanario Tiempo, redactor jefe de fotografía del diario Ya, subdirector del diario As y subdirector y editor gráfico de la revista literaria Mercurio.

Martín ha recibido el 'Silver Award de la Society of News Design' por la edición gráfica de 'El País 20 años' y los premios 'Photopress' y 'Fujifilm' de reportaje. Es coautor de los libros 'Inventario de Otoño', con Manuel Vicent; 'La Edad de Oro', con Vicente Molina Foix; 'Sostener la Mirada', con Antonio Muñoz Molina; editor y comisario de la exposición 'Una geografía. Ocho viajes andaluces', y editor, coordinador y fotógrafo de 'Andaluces en los Campos de Mauthausen' del Centro de Estudios Andaluces. Entre 1997 y 2007, formó parte de la Comisión Asesora del Centro Andaluz de la Fotografía.