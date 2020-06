CC critica el "inexplicable" retraso del Pacto de Reactivación de Canarias

Para Barragán, "solo la irresponsabilidad más absoluta puede justificar que, en una situación excepcional y preocupante en la que se encuentra Canarias, no se haya activado el Plan; una muestra más de la dejadez y la improvisación que caracteriza al Gobierno canario, que se lanza en una carrera sin sentido para firmar el documento el 30 de mayo y luego deja dormir el acuerdo en una gaveta". "Lo que Canarias necesita en estos momentos es gestión y capacidad de ejecución no más dejadez", defendió el líder nacionalista.

Según recordó el secretario general de los nacionalistas canarios, "CC-PNC suscribió el pacto, a pesar de las dudas que teníamos sobre su contenido y su ficha financiera, por responsabilidad y porque entendíamos que a pesar de las discrepancias, lo importante era arrimar el hombro en la búsqueda de soluciones que minimizaran el impacto de la crisis económica en las islas". "Y con esa voluntad hicimos propuestas y remitimos proyectos, buscando siempre aportar para mejorar; sin embargo, lo que nos demuestra la inacción del Gobierno es que esa voluntad de querer sumar y buscar soluciones no era correspondida por el Ejecutivo", apostilló.

Tal y como indicó José Miguel Barragán, "CC-PNC, desde el 14 de marzo, ha sido leal y ha ejercido una oposición responsable y por parte del Gobierno solo hemos recibido buenas palabras y no lo que queríamos; que era acción, gestión y toma de decisiones en beneficio de Canarias". "Este plan no es un asunto de siglas; ni siquiera debe entenderse como un asunto Gobierno-oposición; este plan es la hoja de ruta que puede garantizar que no se pierdan miles de puestos de trabajo y que no haya una fractura social; por lo tanto, el Gobierno, ahora mismo, no puede tener otra prioridad más absoluta que activarlo y ponerlo en marcha". "No hay excusa para no hacerlo", añadió.