Compromís demana que l'esquelet del finançament no passe de novembre i Podem saluda el canvi de postura del Govern

Així han valorat als periodistes l'anunci que va llançar aquest dimecres Pedro Sánchez que el Ministeri d'Hisenda presentarà al novembre l''esquelet', en resposta al diputat de Compromís, Joan Baldoví, en la sessió de control en el Congrés.

Per part de la coalició, Mas ha saludat el compromís i ha lligat el retard de dos mesos al coronavirus. "Novembre no ens pareix malament", ha sostingut, encara que els "haguera agradat que fora un poc més consistent com un esborrany" del nou model de finançament.

Compromís vol que els PGE de 2021, que "precisament es negocien al novembre", contemplen mesures transitòries per a pal·liar l'infrafinançament valencià i equiparar la Comunitat Valenciana a la mitjana de les autonomies. També que el Govern regularitze el deute generat en els últims anys pels interessos del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) perquè la Generalitat la puga sanejar.

Des de Podem, un altre dels socis del Consell juntament amb el PSPV, Martínez ha recordat que la reforma hauria d'haver arribat l'any 2014, quan "el govern de Mariano Rajoy (PP) va utilitzar la crisi com a excusa". Ara ha garantit que "el govern de coalició està demostrant que aquesta crisi no servirà com a excusa, tot el contrari". "Ja era hora que assumira una posició política", ha celebrat.

PSPV: "AÇÒ NO VA DE BARALLES"

I des del PSPV, el seu síndic, Manolo Mata, ha remarcat que el finançament és un problema transversal que requereix d'un "acord nacional" en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF). "Que el Govern tinga un full de ruta no vol dir que siga per voluntat política; açò no va de baralles polítiques", ha subratllat.

Ha assegurat que la Comunitat defendrà que es tinga en compte la població i la pobresa i que altres autonomies situaran com a criteris prioritaris el nombre d'aturats o la dispersió geogràfica, amb el que "és difícil que estiguen d'acord gallecs, murcians i catalans".

Sí ha apuntat com tres regions "aliades" a Andalusia i Múrcia, "governades pel PP", i a Catalunya, per "no se sap què". Per contra, ha defès que el Botànic té un "model claríssim" basat en la relació amb el Govern i no entre "forces aïllades".

El socialista també ha puntualitzat que la situació actual no és la de 2014 perquè "cal pactar fins amb el diable per a aprovar l'estat d'alarma" i que "els socis de Compromís i Podem defenen en altres autonomies el contrari que a la Comunitat".

"No és una qüestió de medalles, el finançament no tindrà un esborrany al novembre perquè Compromís té un diputat a Madrid", ha insistit, perquè creu que és un treball del Consell, "una tasca col·lectiva" i que "qui vullga traure partit té una actitud incorrecta".