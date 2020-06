El PP no es creu que l''esquelet' del nou finançament arribe al novembre: "És un Govern que viu de l'anunci"

Així s'ha pronunciat Bonig en declaracions als mitjans, davant els quals ha reiterat que si l'Executiu central reforma el model de finançament, "benvingut siga, és la seua obligació" i el PP li donarà el seu suport sempre que no hi haja "privilegis a cap comunitat" i es faça en el si del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF).

També s'ha pronunciat sobre aquesta qüestió el diputat autonòmic Miguel Barrachina, que ha indicat que "el del primer esquelet per a novembre és l'enèsima promesa" i ha urgit Sánchez al fet que, "davant realitats dramàtiques" com l'actual "haja propostes i no esquelets".

El també exdiputat en el Congrés ha indicat que el primer 'esquelet' deixa els valencians "en els ossos" i és "l'enèsim engany" a la Comunitat, ja que al novembre hauran passat dos anys i mig des que Sánchez va arribar amb aquesta proposta de reforma del model.

"I estem encara amb el primer dels esquelets i caldrà preguntar-se quan arribarà el segon i una proposta definitiva", ha prosseguit el 'popular', que ha ressaltat que al juny de 2018, quan es va produir la moció de censura, s'havia convocat el CPFF per a "fer una proposta del tancament del sistema i la seua aprovació".

Ha recordat que el sistema en vigor procedeix d'un Executiu del PSOE, de l'any 2009, i ell va votar en contra, però "encara sent roín, ha permès pels sis anys de creixement del PP que hi haja 3.000 milions d'ingressos més en les arques valencianes".