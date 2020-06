Puig assegura que el diàleg amb Cs no busca substituir els acords amb els seus socis del Botànic sinó "ampliar"

Amb la crisi generada per la Covid-19, Puig advoca per buscar "consensos" i en aquest sentit valora l'actitud que han mostrat les formacions polítiques a la Comunitat, especialment Ciutadans (Cs), la "voluntat de diàleg" de les quals ha quedat "ben palés".

Així ho ha manifestat durant una trobada telemàtica amb lectors del Levante-EMV, on ha oferit la conferencia 'Trànsit cap a la normalitat millorada', en ser preguntat per si Cs pot ser un soci fiable per al PSPV que substituïsca als actuals integrants del Botànic, Compromís i Unides Podem.

"No es tracta de substituir, es tracta d'ampliar en qualsevol cas", ha puntualitzat el cap del Consell. En la seua opinió, "és el moment de consensos perquè el valor de l'acord té a veure amb la confiança i la credibilitat de les institucions" i en aquest context, "estem disposats a parlar, i anem a continuar parlant, amb tots els grups que vullguen i molt especialment en aquest cas amb Ciutadans", ha remarcat.

Puig ha insistit que el Govern valencià va a continuar parlant amb aquells grups que mostren disposició al diàleg. "Eixa és la posició en aquests moments al meu paréixer de Ciutadans i per tant anem a continuar parlant perquè crec que positiu", ha agregat.

Al seu juí, a la Comunitat haurien de ser capaços de mantindre aquest espai de diàleg. Ací, ha subratllat, "no hi ha hagut la crispació que hi ha hagut a Espanya, no hi ha hagut eixa confrontació radical i crec que això és bo per a la societat. Es pot ser molt dur sense propiciar un escenari de crispació", ha conclòs.