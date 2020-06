El Parlamento de Navarra convalida el sexto paquete de medidas frente al Covid-19

En concreto, en materia fiscal, este nuevo decreto contempla medidas en favor de la conciliación, la digitalización y la fiscalidad verde, mientras que en materia de transporte el Ejecutivo foral ha aprobado destinar 2 millones de euros para compensar el déficit incurrido en el sector del transporte interurbano de viajeros por carretera durante la vigencia del estado de alarma.

Además, el decreto-ley foral contiene una medida que reconoce la intermitencia en el desarrollo de las actividades profesionales del sector cultural. Así, trabajadores autónomos que no hubieran estado de alta en el IAE de Navarra o en una mutualidad de previsión social en la fecha de la declaración del estado de alarma o posteriormente, tendrán acceso a la ayuda de 700 u 800 euros por reducción de facturación siempre que hubieran estado dados de alta al menos 4 meses o 120 días en los doce meses anteriores a la declaración del estado de alarma.

La consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, ha sido la encargada de defender ante el pleno este nuevo paquete de medidas con las que, según ha dicho, se busca que "nadie se quede en el camino en la lucha contra esta pandemia del Covid-19 que sigue todavía presente entre nosotros". A su juicio, el Ejecutivo foral "está demostrando la capacidad de reacción, de adaptación a la realidad que nos rodea y de buscar consensos" y ha incidido en que este nuevo decreto de medidas "es bueno para Navarra".

"Así lo hemos podido comprobar en el diálogo previo y en las aportaciones de los grupos", ha expuesto Saiz, quien ha expresado su agradecimiento a las formaciones políticas y les ha invitado a que este siga siendo el "clima". "Eso dará una muestra del talante de la política y nos diferenciará de los tristes espectáculos de otros foros", ha comentado.

Por su parte, el parlamentario de Navarra Suma Javier Esparza ha recordado que la coalición de UPN, Ciudadanos y PP "ha votado a favor de cinco decretos-ley y se ha abstenido en uno", lo que, según ha dicho, pone de manifiesto "un ejercicio claro responsabilidad, de capacidad de llegar a acuerdos y de poner a los navarros en primer lugar".

"Aunque es cierto que en estos seis decretos ha habido cuestiones que han sido insuficientes y se podía haber avanzado más lo hemos apoyado", ha subrayado Esparza, para quien hacer propuestas "no está reñido con la crítica política".

Por parte del PSN, Ramón Alzórriz ha puesto en valor la "escucha activa" del Gobierno foral durante estos meses y también ha tenido palabras de agradecimiento para los grupos parlamentarios por sus aportaciones. "Más allá de los reproches y discursos políticos mezclados por el barro se han aprobado los seis decretos sin votos en contra", ha agregado.

Ha destacado que el Ejecutivo ha tenido en los Presupuestos "un alineado excepcional para la crisis" y ha asegurado que el Gobierno de María Chivite con "los fallos asumidos y las diferencias de algunos, ha dado certidumbre, confianza, seguridad y determinación a toda la ciudadanía navarra".

Por parte de Geroa Bai, Uxue Barkos ha pedido "no bajar la guardia" y ha apelado a la "autorresponsabilidad" en este periodo de 'nueva normalidad'. También ha valorado el apoyo alcanzado entre los grupos y se ha mostrado "satisfecha" de que "este tipo de decretos salgan adelante sin votos negativos".

Sobre las medidas de este sexto decreto, ha manifestado que "es un decreto ley de complementos de algunas de las medida que se han venido tomando atendiendo a las necesidades, que se van afinando en unos casos y en otros dibujan el escenario de lo que en el futuro va a ser fortaleza para Navarra".

Desde EH Bildu, Maiorga Ramírez ha justificado la abstención de su grupo, entre otros aspectos, por el hecho de que "no es cierto el argumento de que no es momento de tener un debate en materia fiscal". "Este Parlamento tiene que hacer una reflexión fiscal inmediatamente, no puede hacer la de la avestruz", ha sostenido.

También se ha referido a la "apuesta por las energías renovables" y ha considerado que "se debe hacer todo bien, ordenadamente y acorde a los intereses del conjunto de la comunidad, no intereses exclusivos de determinadas empresas particulares".

En representación de Podemos, Mikel Buil ha valorado positivamente las nuevas medidas aprobadas y ha destacado que se trata de "políticas para inyectar liquidez en momentos y lugares donde hace falta un impulso".

Ha agradecido "todo el trabajo de la sociedad para paliar esta pandemia y también el esfuerzo del Gobierno de Navarra a la hora de priorizar estas medidas para rescatar y favorecer que la pandemia no acabe en situaciones dramáticas.

Finalmente, Marisa de Simón ha anunciado su voto a favor al decreto-ley aunque "tenemos algunos matices". Ha valorado positivamente por ejemplo las medidas al transporte, pero ha expresado "dudas" sobre las medidas en materias fiscales. "No obstante, el voto global será a favor", ha destacado.