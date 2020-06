Óscar Puente califica de "insoportable" el "ninguneo" del Ministerio de Hacienda a los ayuntamientos

Así lo ha recalcado el regidor vallisoletano y portavoz de la Ejecutiva federal del PSOE tras mantener en la mañana de este jueves una reunión telemática con la ministra socialista de Hacienda, María Jesús Montero, un encuentro del que ha asegurado que ha salido "igual" que ha entrado, e incluso "peor, porque pasa el tiempo y sigue sin haber soluciones".

Puente ha asegurado que ha trasladado a su compañera de partido que ya se siente "harto" y "cansado" de la situación. "Me siento tutelado como un niño pequeño por su papá Gobierno, y además un niño que para más inri hace bien los deberes y saca buenas notas, mientras que el hermano mayor, las autonomías, suspende constantemente y es profundamente desleal con su padre pero recibe toda la atención y todos los recursos".

Así, con un símil familiar, ha explicado el alcalde de Valladolid cómo ve la situación financiera de su ayuntamiento. "El hijo aplicado, el que hace los deberes, el que cumple los objetivos, no tiene déficit, genera superávit y remanentes y cumple con las reglas está siendo maltratado y ninguneado", ha aseverado el regidor.

Puente ha matizado que la situación no es nueva, en su opinión, ya que los ayuntamientos llevan "así años", pero considera que en el momento actual con la crisis económica y sanitaria se hace "absolutamente insoportable", ya que el Ayuntamiento que dirige tiene "dinero en el banco" pero no puede hacer frente con ello a las necesidades que tienen la cultura, el turismo, la hostelería o la infravivienda porque no se les permite utilizar el dinero que tienen disponible.

A ello ha sumado el regidor que las medidas que han aprobado las comunidades autónomas para la seguridad y la sanidad en la 'nueva normalidad' también recaen sobre los ayuntamientos, que siguen "sin ayuda de nadie, sin un céntimo" pero con muchas obligaciones relacionadas con la crisis y muchos costes a los que hacer frente.

Así, ha puesto el ejemplo de las medidas que se deben tomar en los parques infantiles y, aunque ha matizado que por el momento el Ayuntamiento de su ciudad no ha estimado exactamente el coste, ha hablado con el alcalde de Vigo, su también compañero de partido Abel Caballero, quien le ha apuntado que en la ciudad gallega, que tiene una cantidad de parques similar a la de Valladolid, se calcula esa cifra en 12 millones de euros al año.

"No sé si nos compensa casi regalar un bono a cada ciudadana para ir a Port Aventura o al Parque Warner", ha ironizado Puente, que ha matizado que posiblemente su equipo de Gobierno opte por la modificación al alza del contrato de mantenimiento de los parques infantiles para afrontar las labores diarias de limpieza y desinfección y confiará en la "responsabilidad" de los ciudadanos para que se cumplan las medidas de distanciamiento y aforo máximo.