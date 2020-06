Puig avança Pressupostos per a 2021 "expansius però amb rigor" basats en "justícia social i incentius a l'economia"

Els pressupostos per a la Comunitat Valenciana hauran d'atendre la realitat econòmica dels pròxims mesos i es basarà en dos pilars fonamentals: "justícia social i incentius a l'activitat econòmica", ha assegurat en una trobada telemàtica amb lectors del Levante-EMV, en la qual ha oferit la conferencia 'Trànsit cap a la normalitat millorada'.

Amb la pandèmia, es calcula un augment de la despesa en 60.000 milions i un increment de l'índex d'endeutament per a poder atendre les "urgències" pròpies de la crisi sanitària i econòmica. No obstant açò, "el creixement del deute de manera infinita és impossible perquè ningú et prestaria diners", ha advertit Puig.

En aquest context, el cap del Consell ha subratllat que el Pressupost de la Generalitat per a 2021 haurà de combinar "voluntat política i raó política". Per a açò, caldrà veure primer exactament amb quins fons comptrà la Comunitat Valenciana per a l'any pròxim, ha puntualitzat.

AMPLIAR I ENFORTIR LA SANITAT I EDUCACIÓ PÚBLIQUES

En aquest escenari, Ximo Puig ha assenyalat que l'aprimament de l'Administració pública no és un objectiu, sinó fer-la "més eficient, més àgil i més capaç de generar un entorn positiu en la prestació de servicis públics i en la millora de l'economia.

De fet, ha volgut recordar que la Comunitat Valenciana és l'autonomia amb menys empleats públics per habitant, per la qual cosa "no es tracta d'afavorir el debilitament de l'Administració, a la qual li demanem moltes coses, sinó de ser millors, de treballar, de tindre millors instruments i digitalitzar més, perquè els ciutadans tinguen major capacitat d'interlocució", ha defès.

En la seua opinió, "no es tracta de fer una mesura fàcil d'intentar eliminar uns quants llocs de treball". Per contra, "en servicis públics fonamentals com la sanitat o l'educació, lluny de retallar, cal ampliar i enfortir".

Segons Puig, en la funció pública moltes vegades es pensa en persones en oficines que no treballen adequadament o treballen poc però "eixa no és la realitat de l'administració pública valenciana", entre altres coses perquè els dos pols més importants de creació de llocs de treball públic són d'una banda la sanitat i per una altra l'educació, ha remarcat.

"Aquesta és una realitat que no es pot dibuixar amb traç gros, cal fer una operació més quirúrgica, veient exactament com podem fer millor les coses", ha conclòs.