De la Rosa: "La Junta ha echado a los ayuntamientos a los pies de los caballos y les ha pasado el muerto"

De la Rosa ha asegurado que "la Junta ha echado a los ayuntamientos a los pies de los caballos y les ha pasado el muerto" en materia de control y prevención de la COVID-19, después de unos meses de gestión en lo más duro de la pandemia en los que ha destacado que ha existido una "lealtad extraordinaria" del Ayuntamiento hacia el Gobierno autonómico y viceversa.

El alcalde burgalés ha remarcado que las actuales indicaciones de la Junta están "volviendo locos" a los trabajadores municipales y a la corporación municipal porque el Consistorio no tiene capacidad para abarcar todos los mandatos realizados.

De la Rosa, quien se ha mostrado "francamente preocupado" por la "relajación" de los ciudadanos desde que concluyese la declaración del estado de alarma, ha sostenido que no le temblará la mano a la hora de adoptar decisiones drásticas para el control del coronavirus, como la suspensión de servicios municipales.

En materia de parques infantiles ha anunciado el precinto de 140 parques ante la imposibilidad de mantener una desinfección diaria en los mismos y ha explicado que solo se mantendrán abiertos 33 parques, donde sí se realizará esta limpieza.

En cuanto a las pistas deportivas, ha señalado que se hará un "esfuerzo titánico" para realizar labores de desinfección en las 73 pistas de las que dispone el término municipal, incidiendo especialmente en las quince más utilizadas.

PISCINAS

Por otro lado, se ha referido a la apertura de las piscinas municipales de verano, que solo abrirán para abonados en horario de mañana y tarde, disponiendo del mediodía para realizar labores de desinfección en las instalaciones.

En este sentido, ha explicado que se analizará el comportamiento de los abonados hasta el 15 de julio y, en caso de que haya posibilidad de abrirlas a los no abonados si el aforo no se completa, a partir de esa fecha se dará la posibilidad de acudir a quienes no poseen carnet.

En todo caso, ha explicado que será necesaria cita previa, con casi total seguridad con 48 horas de antelación, para un aforo de 440 personas en las piscinas de Capiscol, 1.550 en las del Plantío y de 670 en las de San Amaro.

Mención aparte ha tenido el alcalde para la apertura de las escuelas municipales infantiles, que abrirán en la segunda quincena de julio coincidiendo con la nueva adjudicación del concurso de gestión.