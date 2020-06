Detingut el presumpte autor de l'agressió amb un got trencat a un jove a València en Sant Joan

La víctima presentava una ferida en el braç que sagnava abundamentemente, fins al punt que començava a perdre el coneixement, per la qual cosa un dels efectius policials li va practicar un torniquet fins a l'arribada dels sanitaris, la qual cosa, segons van assegurar els metges, li va salvar la vida.

Segons la informació facilitada pel CICU, sobre les 01.15 hores de la matinada del dimecres es va sol·licitar la interveción per a assistir un home ferit per arma blanca en el Passeig Neptú de la ciutat. Fins al lloc es va desplaçar una unitat del SAMU, l'equip mèdic del qual va estabilitzar el ferit i ho va traslladar a l'Hospital Clínic.

Segons la Policia, agents que estaven patrullant per la zona van veure una xica cridant que havien apunyalat el seu nóvio i que s'estava dessagnant. El jove presentava molts corts, especialment, un "molt cridaner" en el braç esquerre del que emanava molta sang.

Mentre arribaven els servicis sanitaris, un dels policies li va practicar un torniquet en el braç d'urgència, ja que la víctima estava perdent el coneixement, la qual cosa, segons els efectius del SAMU que van arribar, li va salvar la vida.

La nóvia del ferit va proporcionar les característiques físiques de l'agressor, que va difondre la sala a la resta de les patrulles. Una d'ella ho va localitzar quan portava en la mà una samarreta amb sang, i a la qual espontàniament va confessar que ho havia fet "amb un got".

El jove identificat, de 21 anys com la víctima, va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte d'intent d'homicidi. La nóvia del ferit els va relatar que els fets van succeir quan es trobaven en la zona de la platja i aquestes persones els va increpar sense motiu aparent, va agafar un got i se'l va clavar a la seua parella.

Durant la Nit de Sant Joan, la Policia va disposar d'un operatiu de 200 agents patrullant per a evitar incidents. En total, van identificar 184 persones i van detindre tres, entre elles el de l'anterior succés, així com van alçar 36 actes per diferents infraccions a València. A Gandia, les persones identificades van ser 28 i dos actes per droga, i a Sagunt, 15 identificats i un acta per arma.