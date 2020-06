Puig saluda amb "esperança" l'anunci de Sánchez: "És inajornable un sistema de finançament just"

Per a Puig "és inajornable un finançament autonòmic just". "És urgent que ens lleven el sac de pedres" que porta la Comunitat València per la inequitat del sistema, ha manifestat durant una trobada telemàtica amb lectors del Levante-EMV en la qual ha oferit la conferencia 'Trànsit cap a la normalitat millorada'.

Durant la seua compareixença, ha insistit en la defensa d'aquesta reivindicació "sense crits" i sempre amb els interessos del poble valencià per damunt de partidismes. "És temps de justícia", ha remarcat.

Així mateix, ha valorat el "canvi d'actitud del Govern" enguany, primer perquè "totes les peticions de liquiditat" que s'han fet des de la Comunitat Valenciana "han sigut ateses", la qual cosa ha permès "avanços substancials" en el pagament de proveïdors.

En segon lloc, Puig ha citat el fons no reemborsable de 16.000 milions que ha repartit el Govern entre les autonomies, una quantitat similar a les xifres sobre el "dèficit global" del sistema de finançament autonòmic que ja s'assenyalava l'any 2016. "Per als valencians és un pas molt important".

A partir d'ací, es necessiten els "màxims consensos", ha apuntat. "No volem que el debat s'eternitze ni que hi haja confrontació" entre comunitats. "El que volem és suficiència per al conjunt del sistema i equitat dels territoris", ha defès.

Puig ha manifestat el seu respecte per la singularitat dels territoris al mateix temps que ha reclamat igualtat per a tots els espanyols i ha defès la població ha de ser un "factor clau".

"No estem obcecats per un tros de pastís, sinó que volem un sistema harmònic i no anem a renunciar a allò que ens correspon", ha assegurat.

Pel que fa a la relació del diputat de Compromís en el Congrés, Joan Baldoví, i el president del Govern, Pedro Sánchez, després que el dirigent valencià votara en contra de la sisena pròrroga de l'estat d'alarma, en considerar que segueixen sense atendre's les seues demandes precisament quant al finançament de la Comunitat Valenciana, Puig ha confessat que li agradaria que la relació fora "el més estreta possible" i creu que "s'ha de reprendre el diàleg amb major intensitat".

En tot cas, ha descartat que açò repercutisca en el Govern del Botànic, format per PSPV, Compromís i Unides Podem, ja que "cal distingir sempre les esferes: la nostra d'àmbit autonòmic, espai natural en el qual hi ha aquest acord i tant de bo també en uns altres, com el nacional i el municipal, existisca la millor concordança possible però cada espai polític té els seus actors i responsables i no vull interferir", ha asseverat. En tot cas, "el camí correcte és el diàleg", ha conclòs.