Ana Rosa se ríe de sus discrepancias con Marta Nebot: "Si tú y yo estuviéramos de acuerdo, tendríamos que ir al médico"

Los rebrotes situados en diferentes puntos de la geografía española han sido uno de los temas más comentados de este jueves en El programa de Ana Rosa. Los colaboradores han lanzado un mensaje de responsabilidad a la ciudadanía para que se cumplan las medidas de distanciamiento social.

La periodista Marta Nebot y Ana Rosa Quintana han mostrado sus diferencias respecto a la hora de ordenar prioridades sanitarias y económicas. "Se nos está muriendo el miedo y hay que hacerlo renacer", ha comentado Nebot tras ver varias imágenes de algunas fiestas sin medidas sanitarias.

"Pues será que no he metido miedo yo hoy", ha respondido Quintana. La colaboradora ha aclarado que piensa que sí está aumentando el miedo económico, pero la prudencia por el contagio está disminuyendo. No obstante, Nebot ha confesado tener "la esperanza de que estamos más preparados".

La reportera ha contado que en La Gomera empezará en breves un simulacro digital de contagios del Covid-19 para poder elaborar una app que controle el recorrido del virus. Ana Rosa ha apuntado que en el resto de Europa estás aplicaciones ya están operativas, proceso que va más atrasado en España.

La colaboradora ha aclarado que en Alemania solo puede disponer de esta plataforma aquellas personas que dispongan de un móvil último modelo. "Es muy gracioso y dejamos fuera a la mitad de la población y a la población de riesgo", ha añadido la periodista.

"Hay que tomar medidas y las medidas aquí se toman con 15 días de retraso"

Nebot ha apuntado que la cuestión recae en priorizar las medidas sanitarias. "No queda más remedio o la crisis sanitaria o la crisis económica hundidos y muertos", ha añadido. "Claro que se tiene que abrir la economía, no vas a dejar que la gente se muera de hambre. Ahora, hay que tomar medidas y las medidas aquí se toman con 15 días de retraso", ha concluido la presentadora.

"En eso no estoy tan de acuerdo", ha apuntado la colaboradora de Mediaset. "Si tú y yo estuviéramos de acuerdo, tendríamos que ir al médico", ha respondido Quintana bromeando con las discrepancias que la separan con su compañera de debate.