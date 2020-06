De la Rosa pide a la Junta que las ayudas a la conciliación se decreten ya y que su cuantía alcance los 3 millones

En una rueda de prensa, De la Rosa ha indicado que se están dando en las familias situaciones "muy complicadas" ya a la hora de atender a los hijos y compaginarlo con la jornada laboral. "Una vez más son las mujeres trabajadoras las que se tienen que enfrentar a reducciones de jornada", ha lamentado.

"Las ayudas a la conciliación tiene que salir decretadas ya y en cantidades superiores a las que están actualmente presupuestadas", ha apuntado De la Rosa, para agregar que el presupuesto era de un millón de euros en ayudas y por menos de tres millones "no podemos planteárnoslo".

Aunque se ha alegrado de que se hayan aprobado otros decretos y se hayan ampliado "de manera exponencial", como el de apoyo a los autónomos, De la Rosa se ha referido a los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) y ha recordado a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que hay 57.000 trabajadores en la región afectados por estos expedientes de fuerza mayor.

Se ha detenido también en las residencias de mayores, que ha calificado como uno de los "puntos negros" de la pandemia. "Demasiadas personas se han dejado la vida en las residencias porque no estaban preparadas", ha dicho, apuntando que deben ser "de todo" menos "un negocio" y un servicio "principalmente" público y con "cánones de excelencia" supervisados por la Junta si es privado.

También ha tenido De la Rosa palabras para los sanitarios de la región, para señalar que las plantillas que se han visto aumentadas debido a la pandemia no pueden verse mermadas y no se pueden perder trabajos ahora que ha pasado. "Ha sido la sanidad pública la que nos ha sacado de esto y se tiene que reforzar mucho más".

Finalmente, se ha referido a la educación para lamentar como padre que no sabe cómo va a ser el futuro de los alumnos el próximo curso. "Me gustaría que haya plantillas suficientes, ratios razonables y espacios suficientes para mantener la distancia física y que no haya contagios", ha agregado.

"Me gustaría saber cómo nos preparamos en Castilla-La Mancha para que las aulas no estén masificadas, garantizar que la educación sea presencial esencialmente y cuente con el personal suficiente. Todo ello desde una educación fundamentalmente pública porque sino habrá muchos que puedan acceder a esas medidas desde lo privado pero muchos más que estén expuestos al contagio", ha concluido.