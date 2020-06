La Fe, Incliva i UV participen en una investigació internacional sobre un fàrmac contra malalties autoinmunes

Els primers autors de l'article són Jon Ghergurovich, de la Universitat de Princeton, i Juan Carlos García Cañaveras, investigador de l'IIS La Fe i també investigador visitant a Princeton gràcies a una beca Marie Sklodowska-Curie Global Fellowship finançada per la Unió Europea, segons ha informat l'hospital en un comunicat.

La investigació repassa com el nostre organisme és capaç d'emprar l'energia que es produeix en l'interior de les cèl·lules gràcies a un enzim clau (proteïna). Quan eixe enzim no està o la seua activitat es redueix, el cos humà sol buscar vies alternatives per a aconseguir energia (entesa en sentit ampli).

No obstant açò, l'equip investigador va aplicar l'inhibidor més àmpliament utilitzat per a eixe enzim i va descobrir que no era capaç de disminuir la seua activitat en les cèl·lules. Sí va aconseguir fer-ho, en canvi, un compost desenvolupat per ells.

El següent pas va ser provar aquest compost inhibidor davant de diferents tipus de cèl·lules, incloent normals i canceroses. Es va evidenciar aleshores que solament tenia conseqüències en el cas dels limfòcits T, unes cèl·lules especialitzades del sistema immune que exerceixen un "paper central" en la defensa contra virus i cèl·lules canceroses/tumorals, però l'activitat incontrolada de les quals pot donar lloc a patologies en les quals el sistema defensiu de la persona ataca al propi organisme (malalties autoinmunes).

ALTERNATIVA TERAPÈUTICA

Si bé el compost desenvolupat, ara com ara, solament és efectiu en cèl·lules de laboratori, aquest estudi amb participació valenciana apunta cap a que podria ser una alternativa terapèutica a explorar en el futur desenvolupament de tractaments davant de les malalties autoinmunes.

També s'estudiarà si serveix per a controlar respostes exacerbades del sistema immunològic com les observades en tractaments amb CAR-T o en casos greus d'infecció per Covid-19.

El treball s'emmarca en un projecte liderat pel professor Joshua D. Rabinowitz, de la Universitat de Princeton, i en el qual participen, entre uns altres, Agustín Lahoz, responsable de la Unitat de Biomarcadors i Medicina de Precisió en l'IIS La Fe, Marta Piqueras-Nebot, també de l'IIS La Fe i Mari Carmen Gómez Cabrera, Catedràtica del Departament de Fisiologia de la Facultat de Medicina de la UV i coordinadora del Grup d'Investigació en Exercici, Nutrició i Estil de Vida Saludable de l'Incliva.