Tres básicos de Levi's que no deben faltar en tu armario (y cómo ahorrarte hasta un 60% en su compra) genial

Hay prendas, firmas o accesorios que se han convertido en iconos de la moda por su popularidad, por lo que representan o porque, por mucho que pasen los años, siempre serán un acierto en nuestros outfits. Por ello, no hay quien se declare fashionista y no sepa apreciar el bolso 2:55 de Chanel, los zapatos de suela roja de Louboutin o el abrigo Cocoon de Balenciaga, entre otros artículos icónicos. Todos ellos han pasado a la historia de la moda y los que tienen alguno de ellos en el armario pueden sentirse muy afortunados. Otra de las firmas sin las que no se entendería nuestra moda actual es Levi's, cuyas prendas vaqueras son muy populares y siguen siendo tendencia.

Las prendas de esta marca surgieron como respuesta a la demanda que había en la década de 1870 de ropa de trabajo resistente. De esta necesidad surgieron los característicos remaches de la marca. La costura con forma de arco, el parche de cuero y la etiqueta roja son otras de las particularidades de Levi's que, a día de hoy, seguimos encontrando en sus artículos. Además, esta firma nos ofrece unas prendas cómodas, imprescindibles en el fondo de armario, ya que nos apañan cualquier look. Esta semana es el mejor momento de hacerte con tus básicos de Levi's, puesto que Amazon ha incluido la marca en su Gran evento de la moda, donde podemos encontrar estas prendas con hasta un 60% de descuento. ¿Quieres descubrir el catálogo?

Eso sí, hay que prestar atención a los descuentos y a los precios, puesto que varían dependiendo de la talla, el modelo y el color. Así, antes de incluir estos básicos en tu cesta de la compra, debes asegurarte de que has encontrado la mejor oferta.

Tres básicos de Levi's que no deben faltar en tu armario

- Para él, apuesta el vaquero azul

El modelo 512, hasta al 57% de descuento. El efecto 'slim', que esté disponible en varios tonos y fabricados con algodón y elastano hacen de este modelo uno de los más deseados, pues es cómodo, no pasa de moda y sienta de maravilla.

El modelo 512. Amazon

Un polo, hasta al 37%. De corte clásico, en varios tonos (aunque la combinación de azules es nuestra favorita) y 100% algodón, este polo es la opción perfecta para planes estivales nocturnos que piden un toque formal (¡pero sin pasarse!).

Polo de corte clásico. Amazon

La vaquera más deseada, hasta al 33%. Fácil de combinar e ideal para atajar la brisa de las noches de verano, esta prenda atemporal no debería faltar en ningún armario.

Una vaquera clásica. Amazon

- Para ella, todo al blanco

Una camiseta, con hasta un 60% de descuento. Entre las prendas más codiciadas de la marca están, sin ninguna duda, las camisetas con su logo y colores corporativos. Una forma sencilla de demostrar por quién se apuesta para dar vida al armario estival.

Una camiseta clásica. Amazon

Unos 'boyfriend' blancos, hasta al 57%. Aunque están disponibles en otros colores, el modelo 501 parece estar hecho para el blanco. Tiro alto, pierna ancha y ligeramente pesqueros, ¿se puede pedir más?

El modelo 501. Amazon

La clásica Essential Western, hasta al 48%. Básica en cualquier colección de Levi’s y todo un símbolo de la moda vaquera, esta camisa disponible en varios colores alcanza la perfección cuando se escoge el combinable azul.

Todo un símbolo de la moda vaquera. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas?Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon Fashion y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.