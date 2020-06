El Gobierno supera las enmiendas a la totalidad en contra de eliminar el veto del Senado a los PGE que introdujo el PP

El Gobierno ha superado este jueves el primer trámite para conseguir reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, de manera que sea el Congreso y no el Senado quien vuelva a tener la última palabra para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. La Cámara Baja ha rechazado las enmiendas a la totalidad que PP y Vox presentaron contra esta reforma, de manera que la proposición de ley para reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria que, a su vez, reformó el Gobierno del PP en 2012, sigue su curso en el Parlamento. Al final, el PSOE busca que la Cámara Alta no tenga capacidad de veto sobre la aprobación de la senda de estabilidad y el techo de gasto. El cambio no tendrá grandes consecuencias en la actualidad, pero sí en 2018, cuando tras la moción de censura el Gobierno de Pedro Sánchez vio cómo sus malogrados Presupuestos para 2019 -que finalmente encallaron en el Congreso- se podría haber topado contra la mayoría absoluta que en ese momento tenía el PP en el Senado. Con la votación de este jueves, la ley volverá a su redacción de 2007.

Desde entonces, la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria ha sido un objetivo constante del PSOE, si bien con menos urgencia tras las elecciones de 2019 tras las que los populares dejaron de controlar el Senado. En 2018, los socialistas intentaron sin éxito aprobarlo por procedimiento de urgencia para que los Presupuestos de ese año no se toparan con el veto del PP.

El PSOE propone reformar un único artículo de la ley para que al techo de gasto y la senda de estabilidad -el paso previo a los Presupuestos en sí mismos- no puedan ser rechazados por el Senado y, con ello, echar para atrás las Cuentas.

La redacción que propone dice que "tras el correspondiente debate en Pleno, el Congreso y el Senado se pronunciarán aprobando o rechazando los objetivos propuestos por el Gobierno. Si aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública por el Congreso, los mismos fuesen rechazados por el Senado, dichos objetivos se someterán a nueva votación en el Pleno del Congreso, aprobándose si este los ratifica por mayoría simple".