Trabajo considera que la difusión del vídeo sexual de la trabajadora de Iveco no influyó en su suicidio

El 'caso Iveco' se ha cerrado sin señalar culpables dentro de la empresa tras investigar las causas del suicidio de la trabajadora que se quitó la vida tras la difusión de sus vídeos sexuales, según la Inspección de Trabajo y ha avanzado El Periódico. En una resolución a la que ha tenido acceso dicho diario, la Inspección de Trabajo asegura que "el problema de la trabajadora no se encontraba tanto en el entorno laboral, sino en el personal", por lo que resta responsabilidad a la empresa.

Considera que a la mujer "no le afecta la visualización del vídeo por sus compañeros en cuanto al contenido del mismo", sino que le preocupaba que esas imágenes llegaran a "su entorno familiar y más concretamente a su marido", por lo que archiva la denuncia de Comisiones Obreras contra la empresa por no proteger a su empleada y no activar el protocolo contra el acoso.

Se trata del segundo archivo de la causa, ya que el Juzgado de Instrucción número 5 de Alcalá de Henares archivó las diligencias abiertas para investigar el origen de la difusión de un vídeo sexual en mayo de 2019 de la mujer de 32 años, trabajadora de la fábrica de Iveco de San Fernando de Henares, que se quitó la vida como consecuencia de ello.

El archivo se produjo por "falta de autor conocido" del delito de descubrimiento y revelación de secretos investigado, según informaron fuentes jurídicas. La jueza Ana María Gallegos se hizo cargo del caso tras recibir el atestado policial del suicidio, que investigó si fue una antigua pareja de la fallecida o ella misma por un error la que propagó por primera vez esas imágenes íntimas.

Los agentes analizaron el vídeo que se filtró, comprobaron quiénes lo compartieron y si la mujer pudo sufrir acoso por este motivo por parte de algunas personas de la empresa donde trabajaba, del grupo Iveco.

La mujer, de 32 años y madre de dos hijos pequeños, estaba preocupada tras la difusión del vídeo entre sus compañeros de trabajo por lo que opinaría su marido, que lo vio tras su difusión. En ese momento, la fallecida padeció una crisis nerviosa. Al día siguiente, se suicidó en su casa de Alcalá de Henares.