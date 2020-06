Los precios industriales bajan un 1,9 en mayo en La Rioja

En mayo, en comparación con el mismo mes de 2019, en subieron los precios de todos los sectores, salvo la energía que cayó un 15,4 por ciento.

En términos mensuales bajaron los precios de la mayoria de sectores, a excepción de bienes de equipos, que subieron una décima, y dos la energía, mientras que los bienes de consumo duraderos.

De este modo, en el acumulado del año, el IPI cayó en La Rioja un -1,8 por ciento, con un retroceso sobre todo de la energía con un -10,2 por ciento.

En España, los precios industriales bajaron un 0,2 por ciento en mayo en relación al mes anterior y se desplomaron un 8,7 por ciento en tasa interanual, su mayor disminución desde el comienzo de la serie, en 1975.

Con el recorte interanual de mayo, que es tres décimas más pronunciado que el de abril, los precios industriales encadenan doce meses consecutivos de tasas negativas.

Estadística subraya que, debido al estado de alarma, no ha sido posible contactar con algunas empresas o los informantes no han podido cumplimentar la encuesta por no haber tenido ventas.

No obstante, el INE señala que la proporción de precios recogidos es de un 84,2 por ciento, por lo que el organismo considera que la calidad del IPRI del mes de mayo es similar a la habitual.

La aceleración en el descenso interanual de los precios industriales de mayo se ha debido principalmente al recorte en ocho décimas de la tasa de bienes de consumo no duradero, hasta el 0,9 por ciento, por el abaratamiento del procesado y elaboración de productos cárnicos, y a los bienes intermedios, cuya tasa anual disminuyó dos décimas, hasta el -3,5 por ciento, la más baja desde noviembre de 2009, por el menor coste de la fabricación de productos básicos de hierro y de productos químicos.

Por el contrario, los bienes de equipo elevaron una décima su tasa anual en mayo, hasta el 0,8 por ciento, por el encarecimiento de la reparación de productos metálicos, maquinaria y equipo. Fue el único sector que en mayo contribuyó de manera positiva al IPRI.

SE MODERA LA CAÍDA MENSUAL

En tasa mensual (mayo sobre abril), los precios industriales registraron una caída mensual del 0,2 por ciento, frente a los descensos del 3 por ciento que se registraron tanto en marzo como en abril y que representaron los retrocesos más pronunciados desde enero de 2016.

La evolución de mayo es consecuencia del descenso mensual de los precios de bienes de consumo no duradero en un 0,7 por ciento por los productos cárnicos y de la caída en un 0,5 por ciento de los precios de los bienes intermedios por la fabricación de productos básicos de hierro.

Por contra, la energía elevó su tasa mensual un 0,3 por ciento por el encarecimiento de la producción y distribución de energía eléctrica.

RETROCESOS EN NUEVE COMUNIDADES

Por comunidades autónomas, la tasa interanual de precios industriales disminuyó en mayo en nueve de ellas y aumentó en ocho.

Las mayores bajadas se producen en Murcia, Cantabria y Castilla-La Mancha, cuyas tasas descienden 2,7, 2,4 y 1,8 puntos, respectivamente. En el otro extremo, Canarias lideró las subidas de la tasa anual, con un ascenso de 2,7 puntos.

Al finalizar mayo, todas las comunidades presentaban tasas negativas de precios industriales, siendo los descensos más acusados los de Andalucía (-17,9 por ciento), Murcia (-16,2 por ciento), Asturias (-14,4 por ciento), Baleares (-12,3 por ciento) y Canarias (-12,1 por ciento).