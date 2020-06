Casi a mitad de precio y con pulsómetro: así es el 'smartwatch' que, solo hoy, puedes conseguir por menos de 30 euros

Aunque no todo el mundo haya caído rendido a sus encantos techies, es difícil no saber qué es un smartwatch y por qué causa tanto furor entre mayores y pequeños. Además de cumplir con la clásica función de un reloj de muñeca, este dispositivo va más allá para convertirse en un aliado de la organización de nuestro día a día, desde que nos levantamos hasta que volvemos a la cama, sin olvidar el control deportivo. Una pequeña agenda personal, compatible con nuestro smartphone, que se ha convertido en imprescindible para aquellos que ya disfrutan de sus prestaciones y en uno de los wearables más deseados para hacer del regalo de cumpleaños/aniversario/navidades un acierto.

Una usabilidad más que probada que, como cabía esperar, ha revolucionado el mercado de los smartwatches. Por ello, no es difícil dar con modelos que se adaptan a todas las necesidades, gustos y exigencias de los usuarios, aunque, el precio no siempre se adapte a sus bolsillos. Claro que, si se es un aficionado a las ofertas del día de Amazon, dar con modelos con una buena relación calidad precio no es complicado. Muestra de ello es este de la marca Zkcreation que, además de estar rebajado las próximas horas casi a mitad de precio, cuenta con cuatro estrellas doradas que certifican que sus prestaciones están a la altura.

El reloj inteligente, de Zkcreation. Amazon

Las tres prestaciones que te van a convencer

Sus modos deportivos. Este dispositivo es perfecto para aquellos que realizan una rutina deportiva diaria, pero también para quienes disfrutan de los paseos. Para todos ellos, este dispositivo, además de registrar la distancia recorrida, nos muestra las calorías quemadas y los pasos que damos siempre que lo llevamos puesto, por lo que nos puede ayudar a cumplir nuestros objetivos diarios.

Monitor de frecuencia cardiaca y de sueño. Conocer los registros de ambas mediciones es fundamental, y no solo para deportistas, puesto que ambos afectan a nuestra vida diaria. Gracias a ellos conocemos nuestro ritmo cardiaco y, también, nuestra calidad del sueño. Ambas se muestran en la aplicación mediante gráficas que nos ayudan a conocer el estado general de nuestro estado físico.

Recordatorios y notificaciones. Este 'smartwatch' permite, si está conectado con nuestro teléfono móvil, recibir notificaciones de mensajes, aplicaciones y redes sociales. Además, puedes activar alarmas, recordatorios y hasta una advertencia de sedentarismo que nos avisa de si pasamos demasiado tiempo sin realizar actividad física, según los parámetros que nosotros hayamos establecido.

