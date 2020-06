La Generalitat llança la campanya 'Sense complexos' amb motiu de l'Orgull

L’administració autonòmica vol reivindicar amb aquesta acció "totes les maneres de ser i estimar".

La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha explicat que la campanya posada en marxa enguany pel Consell per a commemorar el pròxim 28 de juny el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, sota el lema 'Sense complexos', busca reivindicar que "totes les maneres de ser i d'estimar tenen cabuda en la societat valenciana".

Oltra s'ha referit en aquests termes al parlar de la campanya 'Sense Complexos', que pretén "visibilitzar al col·lectiu LGTBI des de la quotidianitat", i per a això s'ha triat l'espai de la família, com el lloc on primer es viu aquesta diversitat i que a més és un espai que "ix de l'armari" conjuntament amb la persona LGTBI, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

"L'orientació sexual, la identitat de gènere, l'expressió de gènere i el desenvolupament sexual formen part de la nostra identitat com a éssers humans, amb la formació de les nostres famílies i amb totes les etapes i àmbits de la nostra vida", ha indicat Oltra, qui ha explicat que per eixe motiu s'ha decidit triar eixe àmbit per a expressar la quotidianitat que busca mostrar la campanya.

En aquest sentit, frases com "La meua germana és trans", "El meu oncle és gai", "La meua àvia és lesbiana", "El meu pare és trans" o "La meua parella és bisexual", seran algunes de les expressions que apareixeran en els cartells d'aquesta campanya dissenyada per l'empresa Granissat i on els colors alegres combinats amb una tipografia senzilla però amb presència són la marca de la iniciativa.

Uns colors que també són un component essencial de les peces audiovisuals, on de nou s'ha tornat a recórrer a persones del col·lectiu LGTBI que han cedit de manera altruista la seua imatge i les seues històries reals per a omplir de contingut una campanya que una vegada més té "a les persones en el centre", ha destacat la vicepresidenta.

En aquest sentit, es mostren les històries de Jana i Vero, dues dones que són parella des de fa 14 anys, casades des de fa 7 i amb un fill de 4 anys, que expliquen com han viscut la maternitat; o de José Luis, un home, que participa al costat de la seua mare Hortensia i la seua neboda Carmen, per a explicar què va suposar eixir de l'armari en un poble xicotet de Castelló.

Els germans Ginés i Casi expliquen com la seua unitat els ha enfortit i com s'han donat suport mutu en el seu dia a dia i per a aconseguir somnis com el primer, que des de xicotet volia actuar sobre un escenari com Drag Queen, i Alan i el seu fill Dorian narren a l'espectador com el primer va viure el seu camí en la transició cap al seu gènere sentit amb el suport del seu fill.

Finalment, la campanya també ens mostra la història de Karine i Luis, que es mostren com una família basada en la llibertat i en l'amor.

"Una societat sense complexos"

Totes aquestes històries volen evidenciar que existeixen "moltes maneres de viure i d'estimar", ha manifestat la vicepresidenta, qui ha reivindicat que en la societat valenciana totes tenen cabuda perquè aquesta és "una societat sense complexos", com ho demostren els grans avanços en l'àmbit LGTBI que hi ha hagut en els últims anys amb el Consell.

Oltra ha recordat que en els últims quatre anys en la Comunitat Valenciana s'han aprovat dues lleis "capdavanteres" en la defensa dels drets del col·lectiu LGTBI, com és la Llei integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere, també coneguda com la llei Trans; i la llei d'Igualtat de les persones LGTBI.

La llei Trans, la primera que la Conselleria va aprovar en la passada legislatura, va aconseguir "una reivindicació històrica" del col·lectiu com era "eliminar la consideració de la transsexualitat com una malaltia, i suprimeix el requisit que les persones trans compten amb un informe mèdic o psicològic que ho acredite", ha explicat.

La llei LGTBI, per part seua, és "una de les més avançades d'Espanya" ja que "prohibeix les teràpies d'aversió per a modificar l'orientació sexual i contempla per primera vegada cobertures de tota mena per a les persones amb variacions intersexuals o amb diferències del desenvolupament sexual", ha indicat.

"Els avanços recents en la legislació relativa als drets de les persones LGTBI han comportat un canvi important en les actituds de la societat en general cap a l'orientació sexual, la identitat de gènere, l'expressió de gènere, les persones intersexuals o amb diferències del desenvolupament sexual o el grup familiar d'aquestes persones", ha reivindicat.

Malgrat això, ha continuat, "la igualtat real queda encara lluny, especialment per als qui són més invisibles, com són lesbianes, bisexuals i intersexuals, o per als qui pateixen major violència, com les persones trans".

Oficines Orienta

Amb l'objectiu d'avançar en aquesta igualtat, i en aplicació d'aquestes lleis també s'han creat les oficines Orienta d'atenció a les persones del col·lectiu LGTBI, que es posaren en marxa fa un any i que ofereixen assessorament legal, psicològic, i laboral a les persones que ho necessiten, tant del col·lectiu, com de la seua família o el seu entorn més pròxim.

Oltra ha assenyalat que aquestes oficines, que compten amb seus a València, Alacant i Castelló, atenen les particularitats d'aquest col·lectiu i disposen també de grups de suport per a col·lectius concrets com les persones trans o les persones migrants LGTBI, que en moltes ocasions viuen una doble discriminació.