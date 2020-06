Soler celebra l'anunci sobre la reforma del Finançament

El conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha celebrat l'anunci realitzat pel president del Govern, Pedro Sánchez, durant la sessió de control a l'Executiu en el Congrés, en la qual ha fixat al novembre la presentació d'un "primer esquelet" de la reforma del Sistema de Finançament Autonòmic.

Sobre aquest tema, Soler ha destacat que "el Govern de Pedro Sánchez ha mostrat de manera reiterada el seu compromís amb les Comunitats Autònomes, en general, i amb la Comunitat Valenciana en particular" i "ara ho torna a fer" amb aquest anunci.

El titular d'Hisenda en la Generalitat Valenciana ha realitzat aquestes declaracions a través d'un comunicat després que aquest dimecres el president del Govern, Pedro Sánchez, haja assegurat que el Ministeri d'Hisenda presentarà al novembre un "primer esquelet" de reforma del sistema de finançament autonòmic.

A més, Sánchez ha posat en relleu que l'AP-7 està alliberada, que es treballa en l'ampliació del Port de València i que la Comunitat Valenciana ha rebut fons addicionals aquests mesos per a afrontar la crisi pel coronavirus.

Després de conéixer aquest anunci, Soler ha manifestat: "El Govern de Pedro Sánchez ha mostrat de manera reiterada el seu compromís amb les Comunitats Autònomes, en general, i amb la Comunitat Valenciana en particular, amb l'avançament de la liquiditat necessària per a fer front a l'emergència sanitària provocada per la Covid-19 i amb l'habilitació d'un fons no reembossable de 16.000 milions, totalment inèdit a l'Espanya autonòmica, i ara ho torna a fer anunciant l'inici de la reforma del Sistema de Finançament Autonòmic".

D'altra banda, el conseller ha apuntat que el Pla de Recuperació impulsat pel Govern "ha d'incloure inexcusablement la reforma del Sistema de Finançament Autonòmic". "I aplaudim que també ho considere així l'Executiu presidit per Pedro Sánchez", ha afegit.

Ara, considera el conseller, "s'ha d'obrir el debat necessari per a portar-la (la reforma) a bon port" i el nou Sistema de Finançament Autonòmic "ha de sostindre's sobre dos principis, atenent l'article 156 de la Constitució".

En concret, s'ha referit al principi de "suficiència", amb "una reordenació vertical dels recursos", augmentant els de les comunitats autònomes, com a responsables de la gestió dels Serveis Públics Fonamentals (SPF) i també al de l’"equitat", amb "una distribució horitzontal de recursos entre les autonomies, segons el criteri de població, perquè les persones són les destinatàries dels SPF que gestionen les CCAA".