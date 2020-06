El posado veraniego de Cristina Pedroche en bikini deja a su marido, David Muñoz, sin palabras: "Venga, hasta luego"

Con la llegada del verano, Cristina Pedroche ha hecho su particular posado. La colaboradora de Zapeando ha decidido dar la bienvenida a la época estival con una espectacular fotografía, en bañador, donde muestra su escultural cuerpo.

Enfundada en un bikini amarillo, la televisiva ha escrito unas palabras para sus seguidores. "Estoy trabajando pero en los tiempos de descanso mi mente se va aquí. No al culo, sino al monte", ha escrito con emoticonos de risa.

Un posado que no ha pasado desapercibido para sus seguidores, que le responden con bonitas palabras. Entre ellos, uno muy especial, su marido. David Muñoz no ha dejado pasar la ocasión para, también, dejarle un comentario. Sin embargo, a tenor de lo escrito por el chef, no parece que le salieran las palabras.

"Venga, hasta luego", ha sido la expresión que Muñoz ha utilizado para expresar lo que siente. Unas palabras que han desatado las risas entre los seguidores de ambos.

La vallecana ha vuelto al trabajo. El pasado martes regresó al plató de El hormiguero y ocupó el puesto de Marron en la mesa de debate junto a Cristina Pardo, Santiago Segura y Pablo Motos.