Jorge Pérez, ganador de 'Supervivientes', deja en suspenso su continuidad en la Guardia Civil

Unas semanas después de ganar Supervivientes, Jorge Pérez quiere pegar un giro radical a su vida. Al menos eso se desprende de su última intervención en televisión, donde habló de su presente y futuro profesional más cercano.

El aragonés contó que maneja varios proyectos profesionales que, seguramente, le harían tomar una drástica decisión.

"Tengo varios proyectos que se están cerrando bastante interesantes, pero no soy una persona a la que me busque hacer planes a largo plazo. De momento nos estamos dando un tiempo y no se si volveré a la Guardia Civil, solo el tiempo lo dirá", contó en El programa de Ana Rosa.

En cuanto al programa de superviviencia, tiene claro que le ha cambiado la vida. "Todavía me cuesta conciliar el sueño y Supervivientes ha quedado en mí como la aventura que yo iba buscando Hay que vivirlo para entenderlo, porque es una aventura que te cambia como persona y que te hace valorar las cosas muchísimo más", analizó en el programa matinal de Telecinco.