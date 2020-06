Yola y Leticia intentarán quedarse con la habitación de Maite y Cristian en 'La casa fuerte'

Este jueves, desde las 22:00 en Telecinco, Leticia Sabater y Yola Berrocal intentarán hacerse con la habitación y el dinero acumulado por las pruebas de Maite Galdeano y Cristian Suescun. Si la semana pasada fueron Oriana Marzoli e Iván González quienes optaron a ello, esta vez, y a consecuencia de ganar una prueba durante el debate del programa, Berrocal y Sabater tendrán la oportunidad.

La audiencia tendrá el poder decisorio una vez más de elegir entre dejar a Galdeano y su hijo en las comodidades óptimas que mantienen como residentes, o cedérselas por una semana a Sabater y Berrocal, quienes actualmente conviven con los demás asaltantes: Macarena, Labrador, Oriana e Iván.

La relación entre los concursantes no para de tensarse y, aunque ha habido acercamientos como el de Macarena, Yola, Leticia y Maite, el clima general en el programa es de enemistad por doquier. Además, algunas personas que al principio parecía que harían buenas migas, como Labrador y Leticia, ahora parece que no se pueden ni ver, y su condición como asaltantes no ayuda.

Pero para los residentes no son todo lujos, pues se someterán a otra prueba para intentar lograr la inmunidad, consiguiendo así librarse del próximo asalto. Por último, y al final de la gala, tendrán que juzgar de nuevo a sus compañeros por su convivencia en una junta en la que la pareja con una puntuación más positiva se convertirá también en inmune. La última semana, Maite y Cristian sorprendieron con una estrategia que, además de no ser efectiva, hizo que Juani les juzgara muy duramente.