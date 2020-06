El consejo de Lola índigo a los concursantes de 'OT' para tener éxito: "Sal el primero"

Lola Índigo protagonizó varios momentos destacados en su visita de este miércoles a El hormiguero. Tras la entrevista, Trancas y Barrancas también quisieron hacerla algunas preguntas en su sección: 'La entrevista intensita que ahonda en las cositas'.

Tras las carcajadas de la invitada, las hormigas comenzaron a realizarle algunas preguntas: "¿A quién va dirigida la canción Mujer bruja?". Índigo contestó que era por "la bruja Lola y sus velas negras, me marcó en la infancia", aunque, por la cara que puso, estaba bromeando.

"Has pasado la cuarentena en un pueblo, ¿a las ocho salías a aplaudir o, como no te oían, pasabas?", la preguntó Barrancas. "Allí no había nadie aplaudiendo, lo único que podía hacer era aplaudir a las cabras que había", afirmó la cantante.

Y es que, durante la entrevista con Pablo Motos, Índigo había reconocido que había pasado la cuarentena en un El Padul, un pueblo de Granada y que allí "hablaba con las cabras e incluso les ponía nombres porque tuve momentos de desquicie".

Pero la cuestión que más llamó la atención a los espectadores fue cuando Trancas la preguntó: "¿Qué consejo le darías a un chavalillo que está a punto de entrar en Operación Triunfo?". La madrileña contestó rápidamente, sin dudar y entre risas: "Sal el primero".

Ya que hay que recordar que Índigo participó en la edición de 2017 del concurso musical de Televisión Española y fue la primera expulsada del programa, pero, a pesar de eso, ha conseguido triunfar en el mundo de la música y ha entrado en el top ten de los artistas españoles más escuchados en 2020.

Durante la entrevista con Motos, la cantante también comentó que, durante la cuarentena, se había comprado muchas cosas por Amazon: "Me compré unas pestañas postizas para aprender a ponérmelas, unas gomitas de colores... y me llegó una comba cuando ya me había ido de la casa que alquilamos", recordó.

El presentador también quiso saber por qué había cambiado su nombre artístico de Mimi a Lola Índigo: "Para el decorado, la música y los escenarios quería hacerme un alter ego. Así diferenciaba mi vida personal de la profesional", afirmó la cantante.