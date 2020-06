Pablo Motos se indigna y sale en defensa de Pablo Alborán: "Estamos convirtiendo España en un infierno"

Antes de recibir a Lola Índigo este miércoles, Pablo Motos debatió en la mesa de El hormiguero diferentes temas de actualidad con Nuria Roca, Juan del Val y Marron. La colaboradora destacó una noticia en la que afirmaban que el presentador era "abiertamente homosexual".

"Las redes solamente dicen la verdad, luego están los medios de comunicación que se hacen eco, los digitales...", afirmó Roca y, dirigiéndose a Motos, le dijo: "No sé si ponértelo, te he traído un titular...".

La presentadora leyó el titular de la noticia que decía: "Celebridades que probablemente no sabías que tenían parejas del mismo sexo", y se ilustraba con una foto del valenciano. Al verla, Trancas exclamó: "La verdad es que te pareces bastante al gay de Modern Family".

Roca continuó leyendo la noticia que decía que "fue noticia cuando compartió un beso con Alberto Amman en cámara, que fue visto por millones de espectadores. Pablo es abiertamente homosexual".

"Que no se enfade conmigo Alberto Amman, pero el beso que no olvidaré en la vida es el que le di a Miguel Ángel Silvestre. Ese sí que fue bueno", afirmó Motos. "Pero bueno, no soy homosexual".

El presentador les pidió "un momento" porque, visiblemente enfadado, quiso responder la noticia: "Esto, seguramente lo sacan por lo de Pablo Alborán, es un eco de una noticia, de otra noticia que tiene que ver con que él dijo".

"Algunos medios de comunicación, sencillamente están comportándose de una manera impresentable", estalló el presentador. "Pablo Alborán decide compartir una cosa que es su vida íntima y quiere tener un nivel de verdad mejor con su gente, con sus fans, que son muchísimos".

Continuó diciendo que "hasta aquí, es su vida íntima, su vida privada y no tenemos ningún derecho a opinar ni a decir nada. Es que es un asunto exclusivamente suyo". Y se preguntó: "¿Qué está pasando? Estamos convirtiendo España en un infierno".

El presentador recordó que cuando Ricky Martin también hizo pública su homosexualidad "lo que recibió por parte de todo el mundo fue amor, lo celebraron y les pareció bien", en cambio Alborán "lo que está recibiendo es odio y resentimiento".

Pablo Motos y Nuria Roca, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Roca intervino para destacar que "eso es un reflejo de lo que está sucediendo en la sociedad, pero con cualquier tema". Motos siguió alabando al cantante: "Pablo es un artista extraordinario, es muy difícil tener su nivel como artista y es una persona excelente".

"Y si lo que molesta es que tenga éxito y dinero, os doy una recomendación: Haced algo por vosotros mismos de lo que os sintáis orgullosos y veréis como se os pasa", concluyó Motos.