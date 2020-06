Lola Índigo critica las medidas del Gobierno: "Si los trenes pueden ir petados, pues que se abran los teatros"

Lola Índigo fue la invitada de este miércoles en El hormiguero, y acudió para presentar sus últimos temas, Mala cara y 4 besos, que comentó con Pablo Motos, pero la cantante no dejó pasar la oportunidad de enviar un recado al Gobierno.

"¿Es cierto que parte de los coros de una de esas canciones los grabaste dentro de un armario con unas mantas y que eso es lo que se ha quedado en vez de lo que grabaste en el estudio?", preguntó el presentador a su invitada.

Índigo contestó afirmativamente y reconoció que "el productor de la canción me dijo que estaban mejor que las grabamos en el estudio". Y añadió que "he grabado otra que saldrá en octubre, es brutal".

Motos quiso saber la opinión de la cantante respecto al futuro de los artistas tras la pandemia: "Está la cosa mal, ¿no?". Índigo contestó que "si, pero estamos positivos y tengo varias cositas como el concierto en Madrid el 29 de noviembre, pero me pesa por mi equipo".

"Al final los artistas tenemos los temas en streaming y otras cosas, pero mis técnicos, mis bailarinas... las estoy intentando ayudar como puedo, nos estamos inventando videoclips y rodajes para que puedan seguir trabajando. Es algo que me ha tocado mucho", afirmó.

Y añadió que "en la cuarentena "he estado hablando mucho de esto y, a veces, he tenido unos encontronazos porque se me ha malinterpretado". La granadina explicó que "lucho por mi gremio, especialmente por el de los bailarines".

"Espero que mejore la cosa porque si pueden ir los trenes de Renfe petados y los aviones también, pues que se abran los teatros, digo yo...", concluyó Índigo, dirigiéndose directamente al Gobierno y las diferentes medidas de seguridad dependiendo del transporte o del ocio.