El primer posado en bikini de Anita Matamoros tras su operación de pecho

Anita Matamorosvolvió a pasar por el quirófano para someterse a su segunda operación de pecho a principios de junio. La hija de Kiko Matamoros y Makoke aseguró sentirse muy satisfecha con el resultado, aunque la recuperación le estaba siendo complicada. Sin embargo, ya se encuentra totalmente recuperada.

Y es que la influencer compartió este martes una serie de veraniegos posados en los que aparecía disfrutando del inicio del verano en una piscina. "Don’t be a rockstar. Be a legend", escribió en la publicación, que se traduce como "no seas una estrella del rock. Sé una leyenda".

En las fotografías, la joven de 20 años aparece visiblemente bronceada luciendo un bikini de color azul claro. "Jo-der", comentó la ganadora de GH VIP 7, Adara Molinero; a quien se sumaron otros usuarios, que no dudaron en dejar comentarios como "cuerpazo", "diosa" o "pareces una sirena".

Estas instantáneas de Matamoros son las primeras que publica en las que aparece ya recuperada. La influencer se había sometido a una reducción de pecho y a una mastopexia (elevación) el pasado año, pero no salió como había imaginado, así que esta última vez quiso corregir lo que no le había gustado.

"¡Muchas gracias por vuestros mensajes, mis bombones! Todo ha ido sobre ruedas como yo esperaba", escribió la madrileña en una publicación de Instagram donde aparecía posando en el hospital con un ramo de flores.