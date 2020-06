Charlize Theron declara que no quiere volver a tener pareja: "Nunca he querido casarme"

Charlize Theron se ha convertido en una de las mujeres más deseadas del mundo. A su vez, es un modelo a seguir de una mujer feminista e independiente que no necesita a nadie para ser feliz.

En una reciente entrevista, la actriz desveló que nunca estuvo comprometida con Sean Penn, como se especuló en 2015, aunque reconoció que salió con el actor y existió una relación formal, jamás hubo planes de boda o vivir juntos.

"Era una relación, claro. Teníamos una relación monógama, pero solo duró un año. Nunca vivimos juntos. Nunca pensé en casarme con él. No era algo así", contó en el programa de radio The Howard Stern Show.

La modelo fue tajante al decir que “en su vida ahora mismo no hay espacio para que ocurra algo así. No hay esta cosa que le impulse a tener una relación romántica. Disfruta teniendo citas pero no sabe si alguna vez podrá volver a vivir con alguien”.

"Para ser sincera, tal vez se tengan que comprar la casa a mi lado. No lo sé, no sé si voy a poder lidiar con eso de nuevo, soy demasiado vieja para esa mierda", continuó. Theron declaró que "nunca ha querido casarse. Nunca ha sido algo importante para ella".

Asimismo, explicó que el proceso de adopción de sus hijos August y Jackson no fue fácil: "Cuando lo inicié por primera vez fue uno de los momentos más duros de mi vida; supuso un daño emocional enorme. Hay muchas ocasiones en las que las cosas no funcionan, pero tú has depositado todas tus esperanzas en ellas y después te llevas un golpe muy fuerte".