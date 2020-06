El gran susto de Kiko Hernández: "He tenido un accidente de coche con mis hijas"

Kiko Hernández ha vuelto este miércoles a Sálvame después de que esta semana se ausentara misteriosamente del programa. Sin embargo, se debió a un motivo de peso: el colaborador sufrió un aparatoso accidente automovilístico del que, afortunadamente, tanto él como sus dos hijas salieron ilesos.

El tertuliano ha explicado que sucedió cuando se dirigía a un restaurante de comida rápida con Jimena y Abril, ambas de tres años de edad. La parte trasera del vehículo chocó contra un muro dejándolo inservible: "Gracias a Dios no ha pasado nada, solo tengo un poco fastidiadas las cervicales", ha dicho Hernández.

El colaborador ha comentado que lo primero que hizo fue comprobar si las pequeñas estaban bien. "Me decían ‘¡Otra vez! ¡Otra vez!", ha revivido. Y ha añadido: "Ha sido un accidente, me he quedado sin coche pero me van a dar otro y ya está".

🎥 @Kiko_Hernandez chocó contra un muro bajo cuando iba a comprar en un sitio de comida rápida. Nos alegramos de que estés bien ❤️ https://t.co/EMRfYYf2p7 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 24, 2020

"Era un muro bajo y mi coche es muy alto y no lo vi. Las cámaras suelen avisar y yo aceleré y me quedé ahí", ha recordado ante la mirada atenta de sus compañeros, que se han alegrado de que todo quedara en un susto.

Finalmente, Hernández se ha quejado de este año, que en la primera mitad ha traído constantemente malas noticias. "Vaya asco de año de mierda. Qué ganas de que acabe el 2020", se ha quejado.