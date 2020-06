La Policía Municipal de Madrid contará con 600 efectivos más en 2021 pese al parón de la Covid

El Cuerpo de Policía Municipal de Madrid pasará de los 5.700 a los 6.300 agentes en los próximos seis meses. El Ayuntamiento de Madrid ha acelerado los trámites y ha adelantado las oposiciones, suspendidas a causa de la pandemia, para reforzar dicha plantilla en el plazo previsto.

De este modo, los 300 que deberían haber superado los exámenes en el mes de abril se examinarán en el mes de julio para, así, poder incorporarse antes de final de año. Los otros 300, cuyas pruebas estaban previstas para el mes de diciembre, se presentarán antes de esta fecha para pasar a formar parte de la plantilla a principios de año, antes incluso de lo que había previsto el gobierno municipal previo a la crisis sanitaria.

Los agentes, que este jueves celebran el Patrón de Policía Municipal de Madrid en un acto de homenaje junto a las autoridades municipales, han dado la "bienvenida" a la noticia. Pero aún la tildan de insuficiente: "Va a ser un bálsamo para poder cubrir, por lo menos las jubilaciones, y ya en los próximos años llegar a la plantilla ideal", indica a 20minutos el subinspector Manuel Rodríguez Frial, tras haber recibido un galardón por su trayectoria.

Para él, el número debería oscilar los 7.500, una cifra a la que la Policía Municipal no ha llegado "nunca", lamenta. "Tenemos medios materiales, por lo que no se me ocurre mayor carencia que la falta de medios humanos", añade este agente del turno de noche.

El gobierno municipal es "consciente", ha advertido el alcalde Martínez-Almeida al término del acto. "En los últimos años no se han cubierto las vacantes y ha habido una normativa que ha permitido una jubilación anticipada que no ha hecho más que agravar la situación".

"El número actual no es adecuado, el refuerzo de 300 personas en formación y de 300 de nuevo ingreso es imprescindible, pero no es suficiente". Por ello, el gobierno municipal se compromete a "hacer un esfuerzo para cubrir esas vacantes en los próximos años", añade Almeida.