Tamara Gorro desolada delante de sus seguidores: "No tengo filtros, si me apetece llorar, lo haré"

Últimamente, la suerte no acompaña a Tamara Gorro. El coronavirus entró en su hogar, su abuela ingresó en el hospital y, ahora, su marido, Ezequiel Garay, se ha visto en vuelto en una polémica causada por su inseguro futuro laboral.

La presentadora se ha abierto en canal con sus seguidores a través de sus historias de Instagram donde ha explicado que va a grabar un vídeo para su canal de YouTube en el que hablará sobre un tema muy importante para ella.

No ha querido desvelar de qué se trata, pero sí ha adelantado que no ha sido fácil y se ha mostrado destrozada a través de redes sociales. “Comienzo eso que tan poco me gusta, que no quiero hacer. Me produce sentimientos encontrados, pero sobre todo uno. La semana que viene lo entenderéis”, adelantaba la influencer.

Una vez terminado el trabajo, Gorro se sinceraba con su familia virtual (nombre con el que hace mención a su más de un millón y medio de seguidores). “¡Qué llorera! Pero bueno, yo creo que muchos ya os lo imagináis. Lo sabéis, me provoca mucha pena. Qué mierda es muchas veces la vida”, contaba.

La mayoría de sus fanáticos creen que tiene relación con el futuro profesional de Garay que, tras mandar un comunicado para aclarar la supuesta campaña de desprestigio que se estaba haciendo contra él, se baraja la posibilidad de que no continúe jugando en Valencia.

La extronista de Mujeres y hombres y viceversa explicaba que “no tiene filtros”. “Si me apetece llorar lo haré y si me apetece reír también. Así es la vida, así somos las personas y lo mejor es mostrarse así” sentenciaba.