Los comerciantes protestan ante Ábalos en la estación de Atocha: "¿Te estás riendo? ¡Eres una caradura!"

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha recibido durante su visita a la estación de tren de Madrid Atocha las protestas de dos comerciantes de este recinto por la situación que atraviesan sus negocios, a quienes ha asegurado que se negociarán moratorias en el pago de los alquileres de los locales.

Los dos comerciantes irrumpieron durante la intervención que el ministro realizó tras supervisar las medidas de seguridad y prevención implantadas en la estación para reclamar medidas para paliar su situación que, según aseguraron, les está llevando a cerrar las tiendas que tienen en la estación. "Si no pagamos tres meses nos vamos, pero pagando seis. ¿De dónde vamos a sacar el dinero? ...¿Te estás riendo? [...] Yo me quedo en la calle y tú sigues riéndote" han increpado al ministro una comerciante cuando otro gritaba "¡caradura!". "No me estoy riendo, solo veo cómo se está dirigiendo a mi", les replicó el ministro. "Eres un caradura. Estamos todos en la puta ruina y tú con los bosillos llenos", le ha reprochado.

Ante ello, tanto el ministro como la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, aseguraron que, a pesar de que por procedimiento fiscal se están emitiendo las facturas del alquiler de los locales de la estación en los que están situadas las tiendas, éstos no se están cobrando.

"No se ha exigido el pago"

De hecho, recordaron que el BOE de este miércoles publica el Real Decreto Ley que da cobertura legal a Adif para negociar esta moratoria de pago en el alquiler de sus locales. "No se ha cobrado el alquiler, hay un requerimiento fiscal de pasar las facturas, pero no se les ha exigido su pago", aseguró el ministro ante las reivindicaciones de los comerciantes.

"Ya se ha aprobado la modificación legal que nos permitirá negociar con grandes tenedores de tiendas, hasta ahora solo se podía con las pymes, todo ello mediante una negociación que va a emprender Adif empresa a empresa", explicó Ábalos.

"Pero que quede claro que no se les ha exigido el pago y que, a partir de ahora, en función de la situación de cada negocio, se les va a dar una respuesta", garantizó.

En la misma línea se pronunció la presidenta de Adif, quien aseguró que "en ningún momento se ha exigido el pago del alquiler". "Hemos tramitado la cobertura legal para ello, que justo se publica hoy, y permite la aplicación de bonificaciones y moratorias que se han acordado con los comercios para concretarlo tras el estado de alarma".